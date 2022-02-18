Розробники намагаються підтримувати інтерес до свіжого екшену на високому рівні.

На YouTube-каналі видання IGN з'явилися відразу дві геймплейні демонстрації Horizon Forbidden West. Перша показує, як гра працює на базовій PlayStation 4, а друга присвячена стартовим 19 хвилинам проходження. Свіжі матеріали дозволяють скласти попередню думку про проект. А якщо цього виявиться недостатньо, то можна прочитати наш огляд.

Перший ролик включає виконання побічної місії з порятунком шахтарів, а також невеликий сюжетний фрагмент. Спойлерів він не містить, тому матеріал можна сміливо дивитися всім користувачам. Відео також дозволяє оцінити, як Horizon Forbidden West виглядає на базовій PlayStation 4. Варто визнати, що консоль минулого покоління досить непогано впоралася зі свіжим ексклюзивом. Як мінімум деталізація, освітлення і рослинність реалізовані досить якісно.

А в другому ролику гравці можуть побачити початок проходження. Відео розкриває сюжетну зав'язку і розповідає про те, чим Елой займалася після подій Horizon Zero Dawn. Демонстрація також включає зустріч з Варлом і спроби головної героїні пробратися в руїни Предтеч.

Детальніше про Horizon Forbidden West

Це продовження пригодницького екшена у відкритому світі Horizon Zero Dawn.

Сюжет розгортається в далекому майбутньому, де людство повернулося до первісного строю, а господарями планети стали роботизовані тварини.

Головною героїнею Forbidden West залишиться мисливиця з племені Нора — Елой. Вона відправиться на західне узбережжя колишніх США і зіткнеться там з новими роботами і загрозами. У другій частині також з'явиться можливість досліджувати підводний простір і літати на глайдері.

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