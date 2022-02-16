Частині користувачів не подобається такий реалізм.

Після анонсу Horizon Forbidden West оновлена модель Елой стала приводом для безлічі жартів. Користувачам не сподобалося, що головна героїня отримала більш округле обличчя з опуклими щоками. А тепер ситуація може повторитися, так як в PS5-версії прийдешньої гри на обличчі дівчини виявили пушок. Такий реалізм відверто не сподобався частині аудиторії.

Згадану деталь знайшов користувач, ім'я якого не розкривається. Він запитав, чому на обличчі Елой з'явилося волосся. Продюсер Monster Camp Джессі Кокс зробив скріншот повідомлення гравця і опублікував у Twitter. Розробник також припустив, що користувач, який виявив у головної героїні Horizon Forbidden West "персиковий" пушок, ніколи не мав сексуальних зв'язків з дорослими жінками.

Пост Джессі Кокса викликав великий резонанс. Частині аудиторії не сподобалася така данина реалізму. Багато користувачів написали, що ігрові персонажі не обов'язково повинні бути точно такими ж, як середньостатистичні люди. Іноді хочеться дивитися на ідеалізовані образи, щоб отримувати насолоду від перебування у віртуальному світі. Щоправда, не всі дотримуються такої позиції — багато хто захистив підхід Guerrilla Games і пушок на обличчі Елой.

Детальніше про Horizon Forbidden West

Це продовження пригодницького екшена у відкритому світі Horizon Zero Dawn.

Сюжет розгортається в далекому майбутньому, де людство повернулося до первісного строю, а господарями планети стали роботизовані тварини.

Головною героїнею Forbidden West залишиться мисливиця з племені Нора — Елой. Вона відправиться на західне узбережжя колишніх США і зіткнеться там з новими роботами і загрозами. У другій частині також з'явиться можливість досліджувати підводний простір і літати на глайдері.

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