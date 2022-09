Він надихався "місією" іншого відомого члена спільноти.

Фанатам Elden Ring добре знайомий гравець під псевдонімом Let Me Solo Her. Цей "божевільний" в одних трусах і з горщиком на голові приходив у світи користувачів і допомагав вбивати Маленію, Клинок Мікелли — найскладнішого боса в екшен-RPG. Він став справжньою легендою і прикладом для наслідування. Завдяки Let Me Solo Her у спільноті Elden Ring з'явився новий "герой", який допоміг безлічі користувачів вбити фінальних головгадів.

Про своє досягнення відвідувач форуму Reddit під псевдонімом supersaiyanvidel повідомив в окремому пості. "Герой" розповів, що інші користувачі закликали його на допомогу в боях з Радагоном із Золотого порядку і Звіром Елдена більше трьох тисяч разів.

Не завжди у гравця виходило досягти перемоги. Однак більш ніж тисячу користувачів supersaiyanvidel все ж зміг виручити. Тепер він хоче подвоїти цю статистику. "Герой" також показав відео одного зі своїх боїв проти Звіра Елдена. У ролику помітно, що гравець теж носить тільки пов'язку на стегнах і горщик на голові, як і Let Me Solo Her.

Відео дня

Elden Ring — основні подробиці

Це рольовий екшен від японської студії FromSoftware, творців Dark Souls, Bloodborne і Sekiro: Shadows Die Twice.

Події гри розгортаються в світі під назвою Междуземье. Головний герой, Потьмянілий, повинен зібрати осколки Кільця Елдена, щоб стати єдиним правителем. Для цього необхідно перемогти шістьох напівбогів.

Геймплей проекту включає складні битви, прокачування і створення власної збірки персонажа, пошук секретів, крафт і поїздки на коні.

Elden Ring вийшла 25 лютого 2022 року на ПК, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X і Series S. на Metacritic вона отримала в середньому 95 балів від критиків і увійшла в сто найбільш високооцінених ігор всіх часів.

