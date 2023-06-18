У ролику показали управління загоном і глобальну карту.

До релізу Jagged Alliance 3 залишилося менше місяця, тому студія Haemimont Games і видавництво THQ Nordic випускають все більше матеріалів по грі. Нещодавно розробники опублікували трейлер, який присвятили стратегічній складовій прийдешньої тактики.

На відео демонструється глобальна карта з різними позначками. Тут можна побачити розташування ворогів, місця для вербування бійців і доручення для своїх найманців. За допомогою погляду на світ з супутника користувачі вільні планувати маршрути пересування і подальші дії.

У Jagged Alliance 3 гравці матимуть багато активних місій. Щоб оптимізувати виконання завдань, команду можна розділити на кілька загонів і управляти ними паралельно. Процес вербування бійців відсилає до попередніх частин серії. Користувачі будуть дивитися характеристики персонажа, слухати його репліки і вирішувати, чи варто наймати солдата.

Доручення для солдатів дають різні бонуси. У цей список, наприклад, входить навчання місцевих повстанців. Але для виконання таких квестів необхідно залишити бійця на конкретному місці. Він не зможе брати участь в основних місіях протягом певного часу.

Детальніше про Jagged Alliance 3

У цій тактичній грі користувачі вирушать у вигадану країну Гранд-Чієну, де зник президент. Головне завдання — сформувати загін найманців, знайти лідера і не допустити приходу до влади воєнізованого угруповання "Легіон".

Битви в проєкті виконано в покроковому режимі із застосуванням навичок персонажів. До інших геймплейних особливостей відноситься формування загону, вибір екіпіровки і прокачування.

Jagged Alliance 3 вийде 14 липня на ПК.

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