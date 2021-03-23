Cyberpunk 2077 вийшла 10 грудня 2020 року / фото CD Projekt RED
Один з ключових співробітників CD Projekt RED – старший геймдизайнер Cyberpunk 2077 Анджей Завадський пішов зі студії. Він пропрацював у компанії 8 років.
Про це розробник написав у Твіттері.
"Мій час в CDPR добігає кінця. Прийшов час для нових пригод", – зазначив Завадський.
Причини свого звільнення розробник не повідомив. Однак це стандартна практика, коли після довгих років роботи над AAA-проектом деякі співробітники вирішують не продовжувати контракт та йдуть зі студії.
Втім, справи у CD Projekt RED зараз йдуть не дуже гладко. Невдалий реліз Cyberpunk 2077 сплутав плани польської компанії:
- Через незліченні баги гри на консолях минулого покоління, Sony вирішила видалити гру з PlayStation Store. Це завадило активному зростанню продажів після релізу.
- При цьому, завдяки попереднім замовленням і ажіотажу на старті, гра за 10 днів після виходу розійшлася тиражем у 13 мільйонів копій. Але вже через 2 місяці за даними аналітиків з M Science продажі впали на 99%. Через що гра тут же була відправлена на розпродажі. Хоча до релізу автори не планували давати знижки на Cyberpunk 2077 протягом року.
- Виправлення багів та інших недоробок Cyberpunk 2077 сповільнилося через хакерську атаку на сервери студії. 9 лютого 2021 року зловмисники викрали вихідний код гри, і вимагали викуп від розробників.