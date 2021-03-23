Старший геймдизайнер Анджей Завадський пропрацював у компанії 8 років.

Один з ключових співробітників CD Projekt RED – старший геймдизайнер Cyberpunk 2077 Анджей Завадський пішов зі студії. Він пропрацював у компанії 8 років.

Про це розробник написав у Твіттері.

"Мій час в CDPR добігає кінця. Прийшов час для нових пригод", – зазначив Завадський.

Причини свого звільнення розробник не повідомив. Однак це стандартна практика, коли після довгих років роботи над AAA-проектом деякі співробітники вирішують не продовжувати контракт та йдуть зі студії.

Втім, справи у CD Projekt RED зараз йдуть не дуже гладко. Невдалий реліз Cyberpunk 2077 сплутав плани польської компанії:

Через незліченні баги гри на консолях минулого покоління, Sony вирішила видалити гру з PlayStation Store. Це завадило активному зростанню продажів після релізу.

При цьому, завдяки попереднім замовленням і ажіотажу на старті, гра за 10 днів після виходу розійшлася тиражем у 13 мільйонів копій. Але вже через 2 місяці за даними аналітиків з M Science продажі впали на 99%. Через що гра тут же була відправлена на розпродажі. Хоча до релізу автори не планували давати знижки на Cyberpunk 2077 протягом року.

Виправлення багів та інших недоробок Cyberpunk 2077 сповільнилося через хакерську атаку на сервери студії. 9 лютого 2021 року зловмисники викрали вихідний код гри, і вимагали викуп від розробників.

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Автор: Сергій Коршунов