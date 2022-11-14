Експериментальний проект припав до смаку західним критикам.

Сьогодні, 14 листопада, спала заборона на публікацію оглядів Pentiment — експериментальної RPG від студії Obsidian Entertainment і Джоша Сойєра, керівника розробки Fallout: New Vegas і дилогії Pillars of Eternity. Західним критикам гра дуже сподобалася, а окремі видання поставили максимальні оцінки.

На Metacritic проект отримав 87 і 86 балів на ПК і Xbox Series X після 28 і 39 рецензій відповідно. Журналісти похвалили Pentiment за цікавий детективний сюжет, вражаючу варіативність у діях і рішеннях, а також атмосферу пізнього Середньовіччя.

Багато критиків відзначили, що в грі відчувається авторський підхід і любов до свого дітища. Команду Сойєра окремо відзначили за сміливість, адже вони створили сюжетну розмовну RPG в епоху, коли індустрією правлять багатокористувацькі розваги.

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VG247 (5 з 5): "Pentiment — це феномен, а також його прояв. Це один з найбільш захоплюючих і доступних творів живої історії, коли-небудь створених, і той факт, що він взагалі існує - не кажучи вже про те, що це RPG від провідної [студії] одного з основних платформотримачів, що виходить в різдвяний сезон, — це диво, гідне святих".

NME (4 з 5): "З глибоко цікавим сюжетом, який винагороджує за старанність, Pentiment — це чудова історія. Завдяки глибині та заплутаності, які суперечать простій естетиці гри, під час проходження нової гри Obsidian неймовірно важко відірватися від екрану, поки не розіграється її драма — і коли все буде сказано і зроблено, ви захочете пройти її знову і знову".

PCGamesN (7 з 10): "Громіздка історична містерія вбивства, в якій мало уваги приділяється напрузі чи темпу, але в якій так багато деталей, що це не може не викликати поваги. Pentiment занурює вас у Баварію 1500-х років, і це головна заслуга".

DualShockers (9,5 из 10): "Pentiment — яскравий приклад того, як можна повністю віддатися ідеї, не турбуючись про те, куди вона впишеться на сучасному ігровому ринку. Результат? Одна з найкращих ігор року, як сюжетна, так і будь-яка інша".

Pentiment: основні подробиці

У RPG від Obsidian користувачам належить зануритися в епоху пізнього Середньовіччя в ролі ілюстратора Андреаса Маллера. Події гри розгортаються в Баварії, а сюжет розвивається протягом 25 років.

Історія обертається навколо таємничого вбивства наставника головного героя, яке він розслідуватиме. Розповідь має істотну варіативністю, а прийняті рішення впливають на подальші події.

Гравцеві не скажуть, правильно він вчинив чи ні. Наприклад, якщо заарештувати персонажа помилково, то проходження продовжиться за певним сценарієм.

Pentiment вийде завтра, 15 листопада, на ПК, Xbox Series X та Series S.

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