Сьогодні, 14 листопада, спала заборона на публікацію оглядів Pentiment — експериментальної RPG від студії Obsidian Entertainment і Джоша Сойєра, керівника розробки Fallout: New Vegas і дилогії Pillars of Eternity. Західним критикам гра дуже сподобалася, а окремі видання поставили максимальні оцінки.
На Metacritic проект отримав 87 і 86 балів на ПК і Xbox Series X після 28 і 39 рецензій відповідно. Журналісти похвалили Pentiment за цікавий детективний сюжет, вражаючу варіативність у діях і рішеннях, а також атмосферу пізнього Середньовіччя.
Багато критиків відзначили, що в грі відчувається авторський підхід і любов до свого дітища. Команду Сойєра окремо відзначили за сміливість, адже вони створили сюжетну розмовну RPG в епоху, коли індустрією правлять багатокористувацькі розваги.
VG247 (5 з 5): "Pentiment — це феномен, а також його прояв. Це один з найбільш захоплюючих і доступних творів живої історії, коли-небудь створених, і той факт, що він взагалі існує - не кажучи вже про те, що це RPG від провідної [студії] одного з основних платформотримачів, що виходить в різдвяний сезон, — це диво, гідне святих".
NME (4 з 5): "З глибоко цікавим сюжетом, який винагороджує за старанність, Pentiment — це чудова історія. Завдяки глибині та заплутаності, які суперечать простій естетиці гри, під час проходження нової гри Obsidian неймовірно важко відірватися від екрану, поки не розіграється її драма — і коли все буде сказано і зроблено, ви захочете пройти її знову і знову".
PCGamesN (7 з 10): "Громіздка історична містерія вбивства, в якій мало уваги приділяється напрузі чи темпу, але в якій так багато деталей, що це не може не викликати поваги. Pentiment занурює вас у Баварію 1500-х років, і це головна заслуга".
DualShockers (9,5 из 10): "Pentiment — яскравий приклад того, як можна повністю віддатися ідеї, не турбуючись про те, куди вона впишеться на сучасному ігровому ринку. Результат? Одна з найкращих ігор року, як сюжетна, так і будь-яка інша".
Pentiment: основні подробиці
- У RPG від Obsidian користувачам належить зануритися в епоху пізнього Середньовіччя в ролі ілюстратора Андреаса Маллера. Події гри розгортаються в Баварії, а сюжет розвивається протягом 25 років.
- Історія обертається навколо таємничого вбивства наставника головного героя, яке він розслідуватиме. Розповідь має істотну варіативністю, а прийняті рішення впливають на подальші події.
- Гравцеві не скажуть, правильно він вчинив чи ні. Наприклад, якщо заарештувати персонажа помилково, то проходження продовжиться за певним сценарієм.
- Pentiment вийде завтра, 15 листопада, на ПК, Xbox Series X та Series S.