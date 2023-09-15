Доповнення про Аду Вонг для римейка Resident Evil 4 вийде вже 21 вересня.

Японський розробник Capcom анонсував велике сюжетне доповнення для ремейка культової гри Resident Evil 4, чутки про який ходили вже давно. Воно буде присвячено пригодам Ади Вонг і вийде вже 21 вересня на ПК і консолях.

Аддон Separate Ways дозволить побачити історію з боку другого персонажа, формуючи повну картину подій, які трапились в іспанському селі, жителі якої заражені небезпечним паразитом. Одним з другорядних персонажів розширення стане Альберт Вескер.

Разом з доповненням вийде безкоштовне оновлення для режиму "Найманці", яке додасть в якості ігрових персонажів Аду Вонг і Вескера. Водночас розробник підтвердив, що цієї зими відбудеться реліз VR-режиму для основної кампанії RE 4 Remake.

Трейлер доповнення Separate Ways для Resident Evil 4

Ремейк Resident Evil 4 – основні подробиці

Ремейк гри 18-річної давності став однією з найбільш високооцінених відеоігор 2023 року. На агрегаторі оцінок Metacritic середній бал гри становить 94 бали.

Варто зауважити, що це повноцінний ремейк, а не поверхневий ремастер. Він пропонує абсолютно нову графіку та вдосконалений ігровий процес. Розробники також додали нові локації й розширили старі.

Ще один значний апгрейд – в ремейку характер Ешлі був повністю перероблений, з'явилося безліч різних взаємодій Леона з нею; тепер вона не тягар для гравців, а повноцінний компаньйон.

Ремейк Resident Evil 4 вийшов 24 березня 2023 року на ПК, PS4, PS5, Xbox Series X і Series S.

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