Користувачам не сподобався новий голос персонажа.

У ремейку Resident Evil 4 Аду Вонг озвучила інша актриса. Роль дісталася Лілі Гао, яка знімалася в картині "Оселя зла: Вітаємо в Раккун-Сіті" за мотивами серії Capcom. При цьому в оновленій другій частині серії персонажа виконала Джолін Андерсен ("Полонянка", "Війна дронів"). Заміна актриси дуже не сподобалася частині фанатів. Вони направилися в Instagram і розкритикували Лілі Гао.

Безліч користувачів вважають, що в ремейку Resident Evil 4 Ада Вонг звучить нудно. Актриса не змогла передати жіночу чарівність і сексуальність образу. Таку думку висловлювали й окремі профільні журналісти.

Критика — це нормально, але не тоді, коли вона перетворюється на переслідування. А Лілі Гао зіткнулася якраз з таким явищем. Частина особливо затятих фанатів Resident Evil почали залишати під публікаціями актриси в Instagram ненависні коментарі. Наприклад, один з гравців написав: "Найгірше озвучення, яке я чув за останні роки".

Відео дня

Гао відключила можливість залишати повідомлення під постами, пов'язаними з ремейком Resident Evil 4. Однак користувачі на зупинилися і почали писати під іншими публікаціями актриси. В результаті виконавиця Ади Вонг видалила весь контент зі своєї сторінки.

Щоб підтримати Гао, окремі гравці в Twitter почали хвалити її погляд на персонажа. За їх словами, актриса додала образу інтриги і поліпшила частину діалогів в порівнянні з оригіналом. Але такої думки дотримується меншість.

Ремейк Resident Evil 4 — основні подробиці

Базовий сюжет в грі залишився без змін. Однак історію доповнили кількома епізодами і краще розкрили персонажів.

Ешлі перестала бути тягарем для гравців. Дівчині не потрібно наказувати ховатися, але можна використовувати інші команди. А якщо супутниця отримає багато шкоди, то доведеться їй допомагати піднятися на ноги.

Розробники також поліпшили окремі геймплейні механіки, додали нові локації і розширили старі, повністю перемалювали графіку і замінили звучання.

Ремейк Resident Evil 4 вийшов 24 березня 2023 року на ПК, PS4, PS5, Xbox Series X і Series S.

Вас також можуть зацікавити новини: