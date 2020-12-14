Український боксер став партнером WePlay в рамках створення нової кіберспортивної ліги.

Днями в Києві пройшов турнір WePlay Dragon Temple з гри Mortal Kombat 11. Загальний призовий фонд склав $60 тисяч.

Чемпіонат тривав 4 дні. У фінальному матчі зійшлися гравці A Foxy Grampa та Tekken Master. Останній здобув перемогу, заробивши $24 тисячі і чемпіонський титул, повідомили в WePlay.

Гравець під ніком A Foxy Grampa, як срібний призер, отримав $13 тисяч. Решта коштів призового фонду були розподілені серед інших учасників.

Також під час турніру абсолютний чемпіон світу у важкій вазі, український боксер Олександр Усик оголосив про співпрацю з кіберспортивним медіахолдингом WePlay в рамках нової ліги Ultimate Fighting League (WUFL).

"Змагальний геймінг – це і популярне захоплення для величезної кількості молодих людей, і перспективний напрямок для інвесторів. Я поспілкувався з Юрою Лазебніковим і Олегом Кротом (керуючі партнери WePlay Esports), вони розповіли про особливості індустрії, і я вирішив спробувати себе в цьому бізнесі. До того ж я теж колись грав в ігри, і тепер знову повернувся до цього хобі", – повідомив Олександр Усик.

Завдяки новій лізі медіахолдинг WePlay зможе проводити турніри з файтинг-ігор та розвивати цей напрямок у світі. За словами керуючого партнера WePlay Esports Олега Крота, створення Ultimate Fighting League дозволить компанії розширити свою присутність в Північній Америці.

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Автор: Сергій Коршунов