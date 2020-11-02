Новинка отримала незвичайний модуль камер та стилізований інтерфейс.

Компанія OnePlus представила лімітовану версію смартфона OnePlus 8T в стилі майбутнього екшену від творців "Відьмака" – Cyberpunk 2077. Пристрій призначений в першу чергу для китайського ринку.

Трейлер OnePlus 8T Cyberpunk 2077 Edition

Новинка отримала незвичайний модуль камер, а також унікальну оболонку OxygenOS. Інтерфейс, візуальні ефекти і звуки в смартфоні стилізовані під Cyberpunk 2077. По частині інших характеристик лімітована версія не поступатиметься флагману.

Основні характеристики OnePlus 8T Cyberpunk 2077 Edition:

Процесор – Snapdragon 865;

Накопичувач – 256 ГБ;

Оперативна пам'ять –12 ГБ;

Основна камера – 48 мегапікселів;

Фронтальна камера – 16 мегапікселів;

Акумулятор – 4500 мА / год;

У Китаї смартфон надійде у продаж 11 листопада за ціною в $600. Про старт продажів в інших країнах компанія не повідомила.

Лімітована версія OnePlus 8T повинна була вийти незадовго до релізу Cyberpunk 2077. Однак нещодавно студія CD Projekt RED відклала випуск гри на 10 грудня.

Cyberpunk 2077

Cyberpunk 2077 – це гра в жанрі action/RPG з видом від першої особи, що створена за мотивами настільної гри "Кіберпанк 2020". Гру розробляє студія CD Projekt RED, яка до цього випустила хітовий фентезі-блокбастер The Witcher 3: Wild Hunt.

Сюжет зосередиться навколо персонажа на ім'я Ві, який живе в місті майбутнього – Найт-Сіті.

Гра вийде на PS4, Xbox One та ПК. Пізніше розробники випустять безкоштовне оновлення гри для консолей нового покоління.

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Автор: Сергій Коршунов