Представлено смартфон OnePlus 8T Cyberpunk 2077 Edition / скріншот з трейлера

Компанія OnePlus представила лімітовану версію смартфона OnePlus 8T в стилі майбутнього екшену від творців "Відьмака" – Cyberpunk 2077. Пристрій призначений в першу чергу для китайського ринку.

Трейлер OnePlus 8T Cyberpunk 2077 Edition

Новинка отримала незвичайний модуль камер, а також унікальну оболонку OxygenOS. Інтерфейс, візуальні ефекти і звуки в смартфоні стилізовані під Cyberpunk 2077. По частині інших характеристик лімітована версія не поступатиметься флагману.

Основні характеристики OnePlus 8T Cyberpunk 2077 Edition:

  • Процесор – Snapdragon 865;
  • Накопичувач – 256 ГБ;
  • Оперативна пам'ять –12 ГБ;
  • Основна камера – 48 мегапікселів;
  • Фронтальна камера – 16 мегапікселів;
  • Акумулятор – 4500 мА / год;

У Китаї смартфон надійде у продаж 11 листопада за ціною в $600. Про старт продажів в інших країнах компанія не повідомила.

Розпакування смартфона / фото twitter.com/Snowcharles

Лімітована версія OnePlus 8T повинна була вийти незадовго до релізу Cyberpunk 2077. Однак нещодавно студія CD Projekt RED відклала випуск гри на 10 грудня.

Cyberpunk 2077

  • Cyberpunk 2077 – це гра в жанрі action/RPG з видом від першої особи, що створена за мотивами настільної гри "Кіберпанк 2020". Гру розробляє студія CD Projekt RED, яка до цього випустила хітовий фентезі-блокбастер The Witcher 3: Wild Hunt.
  • Сюжет зосередиться навколо персонажа на ім'я Ві, який живе в місті майбутнього – Найт-Сіті.
  • Гра вийде на PS4, Xbox One та ПК. Пізніше розробники випустять безкоштовне оновлення гри для консолей нового покоління.

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Автор: Сергій Коршунов