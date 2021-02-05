ПК-версія гри отримала 88 балів на Metacritic.

Сьогодні, 5 лютого, відбувся реліз рольового екшену Nioh 2 Complete Edition на ПК. А на PlayStation 5 вийшла The Nioh Collection – збірка з двох частин гри, оптимізованих для консолі нового покоління від Sony.

Тим, у кого вже є Nioh 2 оновлена версія для PS5 дістанеться безкоштовно.

Nioh 2 на PlayStation 5 – швидкі завантаження і поліпшена графіка

Оновлення Nioh 2 на PS5 додало у гру три режими графіки. Серед них є режим з роздільною здатністю 4К, а також режим з високою частотою кадрів – 120 FPS.

Також завдяки надшвидкому SSD в PS5, завантаження в грі скоротилися більш ніж в 10 разів. На PS4 з меню на локацію Nioh 2 завантажується за 13 секунд, а на PlayStation 5 – за 1,9 секунди.

Порівняння швидкості завантаження в Nioh 2 на PS4 та PS5

Разом з другою частиною до збірки Collection увійшли всі доповнення, а також ремастер першої Nioh для PS5.

Nioh 2 на ПК – перші оцінки

На агрегаторі Metacritic ПК-версія Nioh 2 Complete Edition отримала 88 балів від ігрових ЗМІ. Багато журналістів хвалять порт, відзначаючи підтримку ультрашироких дисплеїв і HDR. Однак повідомляють, що у гри є проблеми з незручним керуванням.

В Steam у Nioh 2 більш ніж половина позитивних відгуків. Користувачам ПК сподобалася графіка і геймплей. Але, як і критикам, гравцям не сподобалося керування.

Трейлер Nioh 2 Complete Edition

Повне видання Nioh 2 в Steam обійдеться гравцям у 579 грн.

Нагадаємо, спочатку Nioh 2 вийшла 13 березня 2020 року на PlayStation 4. Аудиторія тепло прийняла гру. Сиквел отримав 85 балів на Metacritic від преси та 7,9 бала від користувачів.

Підписуйтесь на канал УНІАН Ігри в Telegram

Автор: Сергій Коршунов