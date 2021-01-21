Гру Reset Earth можна буде завантажити безкоштовно на смартфони 10 лютого.

Організація Об'єднаних Націй анонсувала мобільну гру під назвою Reset Earth. Вона про загадковий вірус і порятунок озонового шару Землі. Реліз гри на смартфонах відбудеться 10 лютого, а 24 січня вийде однойменний мультфільм за участю ключових персонажів тайтла.

Про це ООН повідомила на своєму сайті.

"Reset Earth дасть надію поколінню Z, показав їм, що було досягнуто після того, як світ об'єднався у 1985 році на Віденській конвенції для розв'язання проблеми озонової кризи", – йдеться в повідомленні ООН.

Трейлер Reset Earth

Дії гри розгортаються у 2084 році. У світі лютує загадковий вірус GROW, який скорочує тривалість життя до 25 років. Головні герої – троє підлітків повинні вирушити в минуле, щоб дізнатися правду про вірус і потрапити на Віденську конвенцію у 1985 році.

За жанром Reset Earth – це раннер з елементами платформера. А кожен з героїв володіє унікальними здібностями.

Reset Earth можна буде завантажити в Google Play або App Store абсолютно безкоштовно. Більш того, в грі не буде реклами, як в інших free-to-play проектах на смартфонах.

Детальніше про Віденську конвенцію про охорону озонового шару

Ця багатостороння екологічна угода була погоджена у 1985 році і набула чинності у 1988 році. Її ратифікувало 197 країн. Зокрема, на Віденській конвенції був розроблений Монреальський протокол, який передбачає зняття з виробництва деяких хімічних речовин, що руйнують озоновий шар планети.

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Автор: Сергій Коршунов