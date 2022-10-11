У ролику показали, як кожен з чотирьох головних героїв по-своєму бореться з ворогами.

WB Games Montreal і Warner Bros. Interactive Entertainment продовжують готувати аудиторію до близького виходу кооперативного екшену Gotham Knights. Розробники опублікували релізний кінематографічний трейлер, в якому показали, як кожен з головних героїв по-своєму бореться з ворогами.

На відео спочатку показується, як Робін б'ється з противниками в недобудованій будівлі. Він використовує свою палицю і видовищно розправляється з трьома супротивниками. Потім в кадрі з'являється Бетдівчина, яка запускає свій мотоцикл в натовп ворогів. А далі фокус уваги зміщується на Червоного Ковпака і Найтвінга.

Паралельно закадровий голос описує головних героїв з використанням не самих втішних характеристик. В кінці показується, що це говорив дворецький Брюса Уейна Альфред. Він озвучував думки самих героїв і постарався розвіяти сумніви четвірки вихованців Бетмена.

Трейлер вийшов досить стильним і навіть драматичним. Особливо красиво виглядають переходи, коли під час перемикання на іншого персонажа камера спочатку показує око, а потім поступово віддаляється.

Детальніше про Gotham Knights

Сюжет екшену розповідає про союзників Бетмена — Робіна, Найтвінга, Червоного Ковпака і Бетдівчину. Після загибелі Брюса Уейна вони стали на захист Готема, а головними противниками команди будуть члени таємної організації Суд Сов.

У Gotham Knights присутній відкритий світ з різноманітними активностями. Розробники пообіцяли реалізувати найбільшу ігрову версію Готема.

Геймплей в проекті включає битви, вивчення світу і пошук екіпіровки. Героїв можна прокачувати і посилювати за рахунок використання більш якісного спорядження.

У грі реалізований кооперативний режим для двох осіб. Користувачі навіть зможуть вибрати однакових персонажів.

Gotham Knights вийде 21 жовтня 2022 року на ПК, PS5, Xbox Series X і Series S.

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