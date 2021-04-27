Випробувати 60-хвилинний уривок з гри можна буде з 2 по 10 травня.

Фінальна демоверсія майбутнього хоррора Resident Evil Village буде доступна гравцям не добу, як планувалося раніше, а цілий тиждень. Випробувати 60-хвилинний уривок з нової гри користувачі ПК, а також консолей Xbox і PlayStation зможуть з 2 по 10 травня.

Про це компанія Capcom повідомила у Твіттері.

"Ми прислухалися до ваших відгуків і продовжуємо період доступності для останньої 60-хвилинної мультиплатформенної демоверсії Resident Evil Village", – написав видавець.

Раніше доступ до демоверсії RE: Village отримали власники консолей PS4 та PS5.

Нагадаємо, що сама гра виходить вже 7 травня. Реліз відбудеться на ПК, Xbox Series X/S, PlayStation 5, а також на консолях попереднього покоління.

Трейлер Resident Evil Village

Детальніше про Resident Evil Village

Resident Evil Village – це восьма частина знаменитої хоррор-серії від компанії Capcom.

Дії гри розгортаються через кілька років після подій сьомої частини. Головний герой, Ітан Вінтерс, разом зі своєю дружиною Мією повернувся до звичайного життя, намагаючись забути події в будинку сім'ї Бейкерів. Але незабаром він зустрічається з Крісом Редфілдом. Той вбиває Мію, забирає Ітана і його дочку з собою. В дорозі їх автомобіль потрапляє в аварію, після якої Кріс і дитина зникають, а Ітан опиняється у засніженому селі, де й розгорнеться основний сюжет Village.

У головного героя буде пістолет і ніж, за допомогою якого можна не лише битися, але й розбивати скло, щоб забрати заховані предмети. У грі також буде торговець, у якого можна купувати зброю і різні припаси.

За сюжетом Ітан зустрінеться з Леді Дімітреску – жінкою-вампіром, що стала популярною, після дебютного трейлера.

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Автор: Сергій Коршунов