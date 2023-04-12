Sherlock Holmes The Awakened в цілому прийняли тепло.

Одночасно з релізом Sherlock Holmes The Awakened від української студії Frogwares з'явилися і оцінки від західних критиків. В цілому рецензенти прихильно поставилися до гри, але відзначили деякі шорсткості.

На Metacritic (PS5-версія) про'кт має 76 балів після 17 рецензій. Версія для ПК отримала на 2 бали нижче, але на основі лише 5 оглядів. Критики в цілому назвали Sherlock Holmes The Awakened цікавою пригодою.

Окремі журналісти відзначили, як вміло Frogwares перетворила стару гру в частину нової серії про Шерлока Холмса. До позитивних аспектів рецензенти також віднесли поліпшення графіки, вивірені геймплейні механіки і появу дрібних зручностей в порівнянні з попередніми частинами.

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Однак без згадки недоліків не обійшлося. Частині критиків не сподобалося, що в Sherlock Holmes The Awakened мало інновацій. А інші назвали гру недостатньо відполірованою з безліччю дрібних вад.

Витяги з рецензій окремих видань

GameGrin (8,5 з 10): "Для гри, яка розроблялася рік, Sherlock Holmes: The Awakened вражає приємними — хоча і простими — головоломками, захоплюючим сюжетом і прекрасним візуалом".

CGMagazine (7,5 з 10): "Sherlock Holmes The Awakened — це солідне доповнення до франшизи від українського розробника Frogwares, і я сподіваюся, що в майбутньому ми побачимо кілька DLC для продовження пригоди".

GamingBolt (6 з 10): "Sherlock Holmes: The Awakened має кілька цікавих геймплейних ідей і солідний сеттинг, але вона здається трохи неполірованою і недопрацьованою".

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