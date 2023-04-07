У трейлері коротко показали основні ігрові механіки.

Українська студія Frogwares випустила трейлер на честь релізу Sherlock Holmes The Awakened 11 квітня. У ролику розробники коротко представили основні механіки своєї детективної пригоди.

Геймплей у грі перегукується з попередніми частинами франшизи, особливо Chapter One 2021 року випуску. Процес ведення розслідувань в The Awakened виконаний багато в чому звичним чином. Користувачам належить досліджувати локації, вивчати різні місця на предмет зачіпок і робити логічні висновки в окремому меню. Інтерфейс останнього змінили, і тепер фінальне заключення потрібно вибрати з низки здогадок, збудованих в круговій формі.

Знайомим виглядає і відтворення фрагментів минулого. Шерлок бачить примарні силуети і події, які необхідно розташувати в правильній послідовності. Після цього відкриється чергова зачіпка.

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Однак в The Awakened будуть і свої особливості, наприклад, унікальні просторові головоломки. А ще Холмсу і Ватсону належить проходити через фантастичні похмурі локації, наповнені перешкодами. Судячи з усього, їх присутність в грі буде якось обгрунтована в сюжеті.

Ремейк Sherlock Holmes The Awakened — основні подробиці

Сюжет в оригіналі присвячено першій справі Холмса — розслідуванню зникнення людини, яке поступово переростає в боротьбу з культом фанатиків Ктулху. У ремейку історію змінять: покажуть молодого сищика і його першу справа разом з Ватсоном. Судячи з усього, The Awakened стане продовженням Chapter One.

Користувачі будуть розслідувати низку злочинів, які пов'язані між собою. Кожній справі присвячена окрема напіввідкрита локація

Гравці повинні вивчати оточення, збирати докази, допитувати підозрюваних і свідків, вибираючи правильні питання, і відтворювати послідовність подій в уяві Холмса.

Гра обзаведеться додатковими квестами, а також новою механікою розслідування.

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