Знаменита гра від студії Rockstar потрапить до бібліотеки сервісу 8 квітня.

Завтра, 8 квітня, знаменита гра Grand Theft Auto V поповнить бібліотеку сервісу Games Pass на консолях Xbox One та Xbox Series X/S.

Про це компанія Microsoft повідомила у блозі Xbox.

Трейлер Grand Theft Auto V

Детальніше про GTA V

GTA V – це одна з найпопулярніших ігор в історії, яка розійшлася тиражем у 135 мільйонів копій. Тут три головних герої, гангстерський сюжет з пограбуванням банків і повна свобода дій у вигаданому місті Лос-Сантос.

Разом з одним з головних блокбастерів студії Rockstar Games до бібліотеки Game Pass потраплять ще п'ять ігор, серед яких колишній ексклюзив PlayStation – бейсбольний симулятор MLB The Show.

Zombie Army 4: Dead War – 8 квітня (Xbox і ПК);

NHL 21 – 12 квітня (Xbox);

Rain on Your Parade – 15 квітня (Xbox і ПК);

Pathway – 15 квітня (ПК);

MLB The Show 21 – 20 квітня (Xbox).

Крім того, 15 квітня бібліотеку сервісу покинуть Deliver Us the Moon, Gato Roboto, Wargroove, а також п'ять частин симуляторів американського футболу Madden та дві гри з серії хокейних симуляторів NHL.

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Автор: Сергій Коршунов