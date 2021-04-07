Завтра, 8 квітня, знаменита гра Grand Theft Auto V поповнить бібліотеку сервісу Games Pass на консолях Xbox One та Xbox Series X/S.
Про це компанія Microsoft повідомила у блозі Xbox.
Трейлер Grand Theft Auto V
Детальніше про GTA V
GTA V – це одна з найпопулярніших ігор в історії, яка розійшлася тиражем у 135 мільйонів копій. Тут три головних герої, гангстерський сюжет з пограбуванням банків і повна свобода дій у вигаданому місті Лос-Сантос.
Разом з одним з головних блокбастерів студії Rockstar Games до бібліотеки Game Pass потраплять ще п'ять ігор, серед яких колишній ексклюзив PlayStation – бейсбольний симулятор MLB The Show.
- Zombie Army 4: Dead War – 8 квітня (Xbox і ПК);
- NHL 21 – 12 квітня (Xbox);
- Rain on Your Parade – 15 квітня (Xbox і ПК);
- Pathway – 15 квітня (ПК);
- MLB The Show 21 – 20 квітня (Xbox).
Крім того, 15 квітня бібліотеку сервісу покинуть Deliver Us the Moon, Gato Roboto, Wargroove, а також п'ять частин симуляторів американського футболу Madden та дві гри з серії хокейних симуляторів NHL.