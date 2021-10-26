Ще можна побачити подорож по світу, поповнення припасів і так далі.

Розробники з Red Hook Studios спільно з журналістами GameInformer поділилися 25-хвилинною геймплейною демонстрацією Darkest Dungeon II. Це похмура рольова гра з елементами "рогалика". Перша частина серії стала інді-хітом, а друга вийде завтра, 27 жовтня, в ранньому доступі Epic Games Store.

На відео показується подорож по світу на диліжансі. У першій частині у користувачів була своя база, куди вони поверталися після кожної вилазки. Сиквел відійшов від цієї концепції і запропонує досліджувати різні локації. По дорозі гравці зможуть знаходити предмети і брати участь у випадкових подіях, наприклад, виручити жителів села з біди. При поїздках на диліжансі важливо стежити за вогнем в лампі. Він не повинен згаснути, а інакше це негативно вплине на персонажів.

У ролику також показані битви в Darkest Dungeon II. Базова концепція боїв у другій частині не змінилася: персонажі, як і раніше, стають в стрій один за іншим і атакують по черзі. Класи перекочували з оригіналу, проте розробники вже пообіцяли додати нові. У кожного героя є свої навички, які можна застосовувати на конкретній позиції. Здібності поєднуються між собою на манер першої Darkest Dungeon. В кінці демонстрації показана битва з босом. Він нагадує моторошну суміш понівеченого немовляти і щупалець.

Інші подробиці Darkest Dungeon II

Головна мета в грі — запобігти апокаліпсису, який швидко наближається.

Орієнтуватися на локаціях допоможе карта. На ній також позначено, наскільки небезпечна територія, по якій подорожує користувач.

У персонажів, як і раніше, накопичується стрес. А якщо герої вмирають, то це назавжди.

Автор: Назар Степорук