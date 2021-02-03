До кінця 2020 року було продано понад 4 мільйонів копій Spider-Man Miles Morales.

Sony опублікувала звіт за третій квартал поточного фінансового року – з 1 жовтня по 31 грудня 2020-го. У ньому компанія вперше поділилася даними про продажі PlayStation 5.

Так, з 12 листопада (день запуску консолі) по 31 грудня було продано 4,5 мільйона PS5. За словами компанії, це найбільший старт консолей в історії.

При цьому Sony підтвердила, що продає пристрої в збиток, що є звичайною практикою для платформотримачів на старті нового покоління. Потім комплектуючі дешевшають. Заробляють компанії в такому випадку з продажів софта – ігор і підписок.

У своєму звіті Sony повідомила, що кількість передплатників сервісу PlayStation Plus досягла позначки в 47,4 мільйона осіб. Торік їх було 38,8 мільйона. При тому 87% власників PlayStation 5 підписані на PS Plus.

Продажі ігор від внутрішніх студій компанії за минулий квартал склали 18,4 мільйона копій. З них 4,1 мільйона припали на гру Spider-Man Miles Morales. А загальні продажі всіх ігор в PS Store за звітний період перевищили 103,7 мільйона копій.

За підсумками минулого року і третього кварталу зокрема Sony встановила два нових рекорди для всього ринку ігрової індустрії:

Найбільший виторг від ігор і сервісів за три місяці – $8,5 мільярда;

Найбільший виторг ігрового сегмента за рік – $22,7 мільярда.

Також компанія поділилася інформацією про продажі PS4, доходи свого магазину PS Store та іншими даними:

У період з 1 жовтня по 31 грудня було продано 1,4 мільйона PlayStation 4;

Продажі PS4 за весь час склали 115,2 мільйона пристроїв;

Дохід PS Store склав $4,14 мільярда;

Частка цифрових продажів склала 53% – на 3% більше, ніж минулого року;

Кількість активних користувачів PlayStation Network на місяць склала 114 мільйонів;

Операційний прибуток ігрового сегмента за третій квартал поточного фінансового року – $767 мільйонів.

До кінця четвертого кварталу поточного фінансового року, який завершиться 31 березня 2021-го Sony розраховує отримати рекордний виторг від ігрового сегмента серед всіх платформотримачів в історії.

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Автор: Сергій Коршунов