Схоже, гряде угода століття в ігровій індустрії.

Несподівані і одночасно оглушливі новини надійшли зі стану Microsoft. Корпорація оголосила, що збирається придбати чергове велике видавництво. Раніше користувачі вважали претендентом на купівлю Square Enix, але потрібно брати вище. Microsoft поглине такого гіганта, як Activision Blizzard.

Згідно з інформацією Bloomberg, сума угоди складе майже $70 мільярдів. При цьому ZeniMax Media разом зі своєю "дочкою" Bethesda Softworks обійшлися корпорації в десять разів дешевше — їх купили за $7,5 мільярда. Activision Blizzard включає три підрозділи і десятки окремих студій в різних частинах світу. Кількість співробітників у видавництві перевищує десять тисяч. Але що найголовніше, Microsoft дістанеться багато великих брендів. У список входять Call of Duty, Warcraft, Diablo, StarCraft, Overwatch і багато інших.

Головний виконавчий директор корпорації Сатя Наделла дав наступний коментар з приводу покупки: "Ігри — на сьогодні найдинамічніша і найбільш захоплююча категорія розваг на всіх платформах, якій буде відведена ключова роль у розвитку метавсесвітів. Ми інвестуємо значні кошти в контент світового класу, спільноту та хмарні технології, щоб відкрити нову еру ігор, яка ставить гравців і творців на перше місце і робить ігри безпечними, інклюзивними і доступними для всіх".

Наслідки придбання Activision Blizzard для PlayStation

Як і у випадку з Bethesda, Microsoft поки прямо не відповість, чи будуть ігри видавництва з'являтися на платформі конкурента.

Але якщо враховувати минулу діяльність корпорації, то PlayStation залишиться без франшиз Activision Blizzard. Це означає, що нові частини Call of Duty і Diablo з'являться тільки на Xbox і ПК.

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