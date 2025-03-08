Раніше передбачалося, що на ювілей God of War студія анонсує ремастери оригінальних ігор.

Нещодавно ми розповідали, що за інформацією інсайдера Джеффа Грабба, Sony планує анонсувати ремастери оригінальних частин God of War напередодні 20-річної річниці серії. Тепер самі розробники GoW спростували це припущення.

У Sony Santa Monica Studios заявили, що на івенті на честь ювілею God of War не буде жодних анонсів, а сам захід буде панельною дискусією, де ключові розробники серії аналізуватимуть весь шлях гри.

Серед запрошених гостей: Терренс Карсон (Кратос в оригінальній трилогії), Крістофер Джадж (Кратос у God of War 2018 і Ragnarok), Керол Руджієр (Афіна), Санні Сулджик (Атрей), Даніель Бісутті (Фрейя), Аластер Дункан (Мімір), Роберт Крейгхед (Брок) та Адам Геррінгтон (Сіндрі). Сам івент відбудеться 22 березня.

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Раніше ми розповідали, що за інформацією перевіреного інсайдера Тома Хендерсона, новий God of War стане приквелом і розповість історію про молодість Кратоса в Стародавній Греції та його взаємини з батьком.

Крім того, нещодавно Sony скасувала два неанонсовані проєкти-сервіси, один з яких був у всесвіті God of War.

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