Оновлення вийде на ПК 6 травня і дістанеться власникам оригінальної гри безкоштовно.

Студія 4A Games показала системні вимоги для поліпшеної версії Metro Exodus з підзаголовком PC Enhanced Edition та оголосила дату його виходу. Оновлене видання вийде в Steam, Epic Games Store, Windows Store та GOG вже 6 травня, і дістанеться власникам оригінальної гри безкоштовно.

Про це розробники повідомили на своєму офіційному сайті.

"Це не простий патч для базової версії гри. Оновлення настільки велике, що для нього знадобиться графічний процесор з підтримкою трасування променів. Metro Exodus PC Enhanced Edition буде поставлятися як окремий продукт", – заявили в студії.

4A Games сильно "прокачала" Metro Exodus. В PC Enhanced Edition додали:

4К текстури;

Повноцінне трасування променів для кожної поверхні;

Попіксельне глобальне освітлення з рейтрейсингом;

Підтримку DirectX 12 Ultimate;

DLSS 2.0;

Мінімальні системні вимоги для поліпшеної версії Exodus починаються з Відеокарти RTX 2060. Гра з двома доповненнями важитиме 80 ГБ.

Про Metro Exodus

Metro Exodus – це третя частина шутера від першої особи, створена українською студією 4A Games за мотивами романів Дмитра Глуховського. Дія гри відбувається у недалекому майбутньому на території Росії, яка була зруйнована в результаті ядерної війни.

Головний герой Артем, з групою вцілілих вирушає у подорож з метрополітену Москви на модифікованому поїзді "Аврора" та їде далеко на схід у пошуках нового місця для життя.

Exodus вийшов 15 лютого 2019 року на ПК, Xbox One та PlayStation 4.

Підписуйтесь на канал УНІАН Ігри в Telegram

Автор: Сергій Коршунов