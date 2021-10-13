Obsidian Entertainment має намір створити глибоку рольову гру.

Екшен-RPG Avowed анонсували влітку минулого року, але з тих пір розробники з Obsidian Entertainment майже нічого не розповідали про гру. Розвіяти ореол таємничості навколо проекту вирішило видання Windows Central. Представники порталу поділилися масою подробиць, які дізналися з власних джерел.

Згідно з опублікованими даними, Avowed створюється на поліпшеному двигуні The Outer Worlds. Останні місяці гра все ще перебувала на стадії підготовки до основного виробництва, але зараз Obsidian вже наближається до створення першої робочої збірки. Співробітники зможуть запускати цей прототип і грати, але звичайним користувачам його не покажуть. Журналісти стверджують, що автори вже підготували геймплейний кістяк, частину механік і систем.

Avowed повинна стати масштабною і глибокою рольовою грою з відповідними жанру атрибутами. Obsidian також має намір впровадити в проект масштабну історію. Напевно вона буде нелінійною і з варіантами вибору на окремих етапах.

Бойова система Avowed натхненна The Elder Scrolls V: Skyrim. Гравці вільні використовувати зброю або магію в кожній руці. Наприклад, є можливість взяти два клинка, меч в парі з заклинанням або активні навички. Зброя і магія, які поміщаються відразу в обидві руки, теж є. Чаклуни в Avowed зможуть призначати на різні клавіші книги зі здібностями і перемикатися між ними. Повідомляється, що в грі будуть комплексні анімації застосування заклинань. Ще розробники розглядають можливість додати в проекті вогнепальну зброю.

У прийдешній екшен-RPG будуть класи та ігрові стилі. Від них і вибору екіпіровки залежать навички персонажа. Розробники не хочуть реалізовувати прокачування на манер Skyrim, тому придумали свою систему.

Що ще розповіли про Avowed

Так як події гри відбуваються у всесвіті Pillars of Eternity, вона обзаведеться багатьма знайомими для шанувальників згаданої серії елементами. З PoE в Avowed точно перекочують вороги і окремі заклинання.

Велика увага приділяється поліпшенню зброї магічними ефектами. Вони гарантують додаткову перевагу в боях.

Реалізовано взаємодію з оточенням. Наприклад, вогонь може завалити прохід в печері.

Avowed позиціонується, як відповідь Skyrim. Гру напевно покажуть на Е3 2021.

Автор: Назар Степорук