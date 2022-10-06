Візуальний стиль в грі поєднує фотореалізм і мальовані елементи.

Інсайдер Том Хендерсон виявився правий: гравцям дійсно не довелося довго чекати офіційного анонсу Need for Speed. Студія Criterion Games і видавництво Electronic Arts опублікували перший трейлер нової частини знаменитої гоночної франшизи. У ньому показали незвичайний візуальний стиль, погоні, різні автомобілі і декількох персонажів. А ще розробники оголосили дату релізу.

Продовження серії називається Need for Speed Unbound. Гра вийде 2 грудня 2022 року на ПК, PlayStation 5, Xbox Series X і Series S. перший ролик продемонстрував незвичайний візуальний стиль проекту. Оточення і автомобілі в Unbound виконано в дусі реалізму. А ось персонажі і ефекти, немов перекочували з мультфільму або аніме.

Дебютний трейлер також показав частину персонажів і розкрив кілька особливостей Need for Speed Unbound. У грі будуть нічні змагання, поліцейські погоні з виставленням загороджень і поліпшення автомобіля.

Подробиці Need for Speed Unbound з офіційного сайту

Головна ціль в грі — вибудувати кар'єру гонщика і зайняти перше місце в головному змаганні. Користувачі зможуть заробляти кошти різними способами: в поліцейських погонях, за трюки і перемоги над супротивниками.

Візуальна складова в Unbound описується, як "живі графіті" в сукупності з реалістичними елементами.

У проекті реалізована нова механіка погонь: гравці будуть накопичувати спеціальний показник за успішне протистояння з копами.

Розробники пообіцяли представити велику систему поліпшення і кастомізації автомобіля. Всі користувачі зможуть створити унікальний зовнішній вигляд машини.

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