На честь анонсу з 12 по 16 серпня всі бажаючі зможуть випробувати оригінальну гру Frostpunk в сервісі Steam абсолютно безкоштовно.

Польська студія 11 bit анонсувала гру Frostpunk 2, сиквел гучного і відзначеного номінацією на премію BAFTA містобудівного симулятора соціального виживання.

На честь анонсу з 12 по 16 серпня всі бажаючі зможуть випробувати оригінальну гру Frostpunk в сервісі Steam безкоштовно.

Трейлер Frostpunk 2

У другій частині Frostpunk гравцям знову належить приміряти на себе роль лідера голодного до ресурсів мегаполісу, де розширення і пошук нових джерел енергії – неминуча реальність. Відкриття родовищ нафти після епохи вугілля стане новим порятунком того, що залишилося від людства. Однак зміни даються важко, і не всі в новому багатошаровому суспільстві оцінять цей новий напрямок, повідомляють розробники.

Над проектом працює команда з 70 осіб. Розробники планують зробити сиквел більш масштабним.

"Гравці можуть розраховувати на більш широкий асортимент можливостей, більший рівень свободи будувати суспільство і місто так, як вважають за потрібне, і, звичайно, на необхідність пожинати плоди свої рішень. Frostpunk 2 спирається на ті ж конфлікти, що і його попередник: виживання проти людських цінностей, життя проти арктичного морозу. Але, найголовніше, в ньому додасться новий рівень осмислення, віддзеркалений у багатьох аспектах гри – чи то політика, суспільство або технічний прогрес – конфлікт між людьми та їх власною природою", – говорить керівник проекту Frostpunk 2 Якоб Стокальскі.

Frostpunk 2 ще не отримав дату релізу, однак у нього вже є сторінка в Steam.

Детальніше про Frostpunk

Frostpunk – це суміш містобудівного симулятора з симулятором виживання. Дії розгортаються в кінці XIX століття. Внаслідок виверження вулканів на Землі настає серйозне похолодання. Багато вижили шукають порятунок в Арктиці, де намагаються побудувати своє поселення під назвою Нью-Лондон.

Frostpunk випустили на ПК в 2018 році. Критики і користувачі тепло зустріли гру. На агрегаторі Metacritic у неї 84 бали від профільних ЗМІ та 8,4 бала від гравців.

Автор: Сергій Коршунов