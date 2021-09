Джордж Моул відповідав за створення і роботу Левіафана – сокири Кратоса.

Днями, 2 вересня, помер Джордж Моул – один з ключових співробітників студії Santa Monica, який працював над екшеном God of War. Саме він був відповідальний за створення і роботу Левіафана – сокири Кратоса.

Про це повідомили колеги розробника, а причина смерті на цей момент невідома, передає IGN.

"Джордж був неймовірно кумедною, розумною і душевною людиною. Він був одним з батьків Левіафана. Моє серце розбито. Спочивай з миром, брате", – заявив креативний директор Santa Monica Корі Барлог.

Джордж Моул встиг попрацювати також над Crash of the Titans, Scarface: the World is Yours та Prototype 2. В лютому 2021 року він пішов зі студії Santa Monica, щоб працювати над іншим проектом.

God of War – це продовження серії екшн-ігор про спартанця Кратоса, який бореться з богами. Гра вийшла у 2018 році і стала м'яким перезапуском франшизи, змінивши сеттинг з грецького на скандинавський. При цьому змінився і тон розповіді. У Кратоса з'явився син Атрей, якого герой мусить виховувати.

Завдяки якісній постановці, цікавим режисерським рішенням, захоплюючому сюжету і видовищним боям God of War була визнана "Грою року".

Автор: Сергій Коршунов