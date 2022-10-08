Картина зовсім скоро буде доступна для перегляду.

Warner Bros. Animation за підтримки видання IGN поділилася уривком з нового анімаційного фільму Mortal Kombat Legends: Snow Blind. У ролику демонструється зустріч головного героя Кенші з незнайомцем.

Відео починається з моменту, де протагоніст лежить закривавлений посеред села. Він зазнав поразки в бою проти сильного противника. За мить до Кенші підійшов старий, який назвався Сонгом.

Цей персонаж розповів, що був колись на місці головного героя. За його словами, протагоніст добре б'ється, але не може вистояти проти більш потужних супротивників. Потім Сонг розповів про меч, який здатний наділити Кенші величезною силою.

Показаний фрагмент з Mortal Kombat Legends: Snow Blind — це частина сюжетної зав'язки. Вона цитує історію головного героя з ігор і його шлях до становлення великим воїном.

Mortal Kombat Legends: Snow Blind — основні подробиці

Це третя стрічка з нової лінійки анімаційних фільмів Mortal Kombat Legends. Першою була Scorpion's Revenge, а другою — Battle of the Realms.

Сюжет картини присвячений Кенші, який намагається стати сильнішим, щоб протистояти Кано і його банді головорізів.

За сценарій Snow Blind відповідає Джеремі Адамс. Він же писав сюжети до попередніх частин серії. Це буде його останній мультфільм у лінійці.

Mortal Kombat Legends: Snow Blind вийде на DVD і в цифрових сервісах з 9 по 11 жовтня.

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