Розвитком серії буде займатися Bandai Namco Europe.

Коли холдинг Embracer Group у грудні 2019 року придбав Tarsier Studios виникло питання, що станеться з Little Nightmares. Студія розробила дві частини серії, але права залишилися у видавництва Bandai Namco. Японська компанія тоді заявила про наміри розвивати франшизу своїми силами. І схоже, третя частина все-таки відбудеться.

На це натякають вакансії Bandai Namco, які з'явилися на Linkedin та Games Jobs Direct. Видавництво шукає стажиста та продюсера для роботи над Little Nightmares. Останній повинен "керувати виробництвом продукту від концепції до дати випуску".

Звідси напрошується висновок, що Bandai Namco схвалила створення третьої частини. Однак майбутній хорор знаходиться на ранньому етапі і в найближчі роки його можна не чекати. Виробництвом займається Bandai Namco Europe, яка базується в Ліоні. А ось про новий проєкт Tarsier Studios поки нічого не відомо.

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Little Nightmares — детальніше про ігрову серію

Це франшиза псевдотривімірних платформерів з елементами хорорів. Сюжет в іграх серії ведеться через оточення і різні події. А геймплей включає головоломки, хованки і подолання просторових перешкод.

Перша частина Little Nightmares вийшла 28 квітня 2017 року. Після неї з'явилися сиквел і мобільне відгалуження в жанрі головоломки під назвою Very Little Nightmares.

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