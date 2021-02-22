Незвичайного бійця додадуть до гри навесні цього року.

Видавець Bandai Namco анонсував чергове доповнення для файтинга Tekken 7, яке додасть до гри нового персонажа. Ним стане вигаданий прем'єр-міністр Польщі. Реліз DLC відбудеться напочатку весни цього року.

Трейлер доповнення для Tekken 7

У ролику показано реальне відео з Польщі, яке змінюється комп'ютерною графікою. У кадрі жінка телефонує комусь. Її називають прем'єр-міністром і повідомляють про загрозу. Вона каже, що повинна перемогти заради народу Польщі. Всі діалоги при цьому звучать польською мовою.

Як повідомляє видання DualShockers, при створенні нового персонажа, режисер Tekken 7 Кацухіро Харада співпрацював з посольством Польщі в Японії. Щоправда, до реального польського прем'єр-міністра, Матеуша Моравецького, вигадана героїня не має ніякого відношення.

Повноцінний трейлер нового персонажа розробники представлять пізніше.

Детальніше про Tekken 7

Tekken 7 – це дев'ята гра в серії знаменитих японських файтингов. Сюжет оповідає про останні етапи давньої ворожнечі між Хейхаті Місімою, Кадзуєй Місімою та Джіном Кадзамою – батьком, сином і онуком відповідно. Крім сюжетної кампанії в грі є кілька бойових режимів та близько 50 персонажів. Серед них дюжина нових і четверо гостьових бійців – героїв з інших ігор і серіалів, серед яких Акума зі Street Fighter та Ніган з "Ходячих мерців".

Tekken 7 вийшов у 2015 році на аркадних автоматах в Японії, а через 2 роки – на ПК, PlayStation 4 та Xbox One.

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Автор: Сергій Коршунов