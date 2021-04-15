Дату початку змагань організатори повідомлять пізніше.

Видавництво Activision Blizzard у партнерстві з компанією Sony оголосило про повернення кіберспортивного турніру Call of Duty: Mobile World Championship. Загальний призовий фонд нового чемпіонату складе $2 мільйони.

Як повідомляє видання The Esports Observer, дату початку змагань та інші подробиці організатори розкриють пізніше.

Нагадаємо, що наприкінці 2020 року Activision скасувала фінальний етап попереднього світового турніру з мобільної версії шутера Call of Duty через пандемію COVID-19. Тоді призовий фонд у розмірі $750 тисяч було розподілено між командами, що пройшли у гранд-фінал.

Детальніше про Call of Duty: Mobile

Умовно-безкоштовний багатокористувацький шутер Call of Duty: Mobile вийшов на iOS та Android восени 2019 року. Лише за місяць після релізу гру завантажили 148 мільйонів разів в App Store та Google Play.

За даними аналітичної фірми Sensor Tower, за перший місяць Call of Duty: Mobile заробила майже $54 мільйони.

У грудні 2020 року Call of Duty: Mobile потрапила у шорт-лист премії The Game Awards в номінації "Найкраща мобільна гра", але поступилася перемогою багатокористувацької інді Among Us.

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Автор: Сергій Коршунов