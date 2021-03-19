Студія Motion Twin розповіла про продажі Dead Cells. Тираж гри на всіх платформах перевищив 5 мільйонів копій.
Як повідомили розробники, лише в Китаї усього за кілька днів мобільну версію гри купили понад 1 мільйона осіб.
Також в студії зазначили, що реліз платного DLC під назвою The Bad Seed відбудеться на смартфонах 30 березня. З доповненням у грі з'явиться новий бос, нова зброя та багато іншого.
Трейлер доповнення The Bad Seed для Dead Cells
Детальніше про Dead Cells
- Dead Cells – це гра, яка поєднує жанри roguelike з процедурно згенерованими рівнями та метроідванію з action-геймплеєм і світами, що вимагають поступового дослідження.
- Гравцеві потрібно обстежити підземелля, битися з ворогами і збирати різні предмети.
- Персонаж може носити з собою два види зброї і два допоміжних предмети. У підземеллях можна знайти нове спорядження – від мечів та ножів до гранат і капканів.
Dead Cells вийшла на PS4, Xbox One, Nintendo Switch, ПК, а також на iOS та Android. Гра була високо оцінена геймерами і критиками. Середня оцінка гри на агрегаторі Metacritic склала 89 балів зі 100 від критиків та 7,9 бала від користувачів.