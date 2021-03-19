Мобільну версію гри в Китаї лише за кілька днів купили понад 1 мільйона осіб.

Студія Motion Twin розповіла про продажі Dead Cells. Тираж гри на всіх платформах перевищив 5 мільйонів копій.

Як повідомили розробники, лише в Китаї усього за кілька днів мобільну версію гри купили понад 1 мільйона осіб.

Також в студії зазначили, що реліз платного DLC під назвою The Bad Seed відбудеться на смартфонах 30 березня. З доповненням у грі з'явиться новий бос, нова зброя та багато іншого.

Трейлер доповнення The Bad Seed для Dead Cells

Детальніше про Dead Cells

Dead Cells – це гра, яка поєднує жанри roguelike з процедурно згенерованими рівнями та метроідванію з action-геймплеєм і світами, що вимагають поступового дослідження.

Гравцеві потрібно обстежити підземелля, битися з ворогами і збирати різні предмети.

Персонаж може носити з собою два види зброї і два допоміжних предмети. У підземеллях можна знайти нове спорядження – від мечів та ножів до гранат і капканів.

Dead Cells вийшла на PS4, Xbox One, Nintendo Switch, ПК, а також на iOS та Android. Гра була високо оцінена геймерами і критиками. Середня оцінка гри на агрегаторі Metacritic склала 89 балів зі 100 від критиків та 7,9 бала від користувачів.

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Автор: Сергій Коршунов