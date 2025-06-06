Реліз оновлення заплановано на 13 червня.

Розробники симулятора життя inZOI поділилися інформацією про наступне оновлення, яке вийде 13 червня. У корейський Sims додадуть підтримку чит-кодів, нові вбрання, аксесуари, а також можливість обмінюватися предметами між персонажами.

Крім того, реалістичність в inZOI стане більш опрацьованою: переїдання призведе до ожиріння, а заняття спортом – до набору м'язової маси.

Також зміниться система романтичних стосунків між "зоями". Зокрема, шлюб тепер не потрібен, щоб завести дитину. Підлітків також оновлять: юні герої почнуть зустрічатися один з одним і зможуть ініціювати спілкування за допомогою текстових повідомлень.

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Розробники також виокремили сфери, які планується поліпшити в майбутніх оновленнях. Серед них – звуки, анімації, симуляцію та інші аспекти гри. "Команда inZOI продовжує уважно прислухатися до вашої думки та прагне покращувати ігровий досвід", – йдеться в анонсі в Steam.

Нагадаємо, симулятор життя inZOI вийшов 27 березня 2025 року в ранньому доступі. Корейський Sims примудрився стати лідером за кількістю "вішлистів" у Steam, обігнавши, наприклад, Hollow Knight: Silksong і Elden Ring: Nightreign. Реліз повної версії очікується у 2026 році.

Нагадаємо, минулої ночі Sony провела State of Play – презентацію нових ігор для PlayStation 5 і PS VR2. Показали нову гру про Джеймса Бонда, Nioh 3, ремастери та файтинги.

А тим часом на світовий ринок вийшла Nintendo Switch 2. Нова гібрида ігрова консоль обіцяє стати одним із найбажаніших пристроїв 2025 року і наступних років, потихеньку повністю замінивши перше покоління.

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