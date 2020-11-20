Ціни було знижено на сотні ігрових блокбастерів, включаючи The Last of Us Part II та річну підписку PS Plus.

У PlayStation Store стартувала "Чорна п'ятниця" – масштабний розпродаж зі знижками до 80% на сотні популярних ігрових хітів, включаючи свіжі новинки, а також річну підписку PS Plus та геймпади для PS4. Акція триватиме до 30 листопада. УНІАН зробив добірку найвигідніших пропозицій.

Ознайомитися з усіма іграми, комплектами і доповненнями можна на сторінці "Чорної п'ятниці" в PlayStation Store.

Також в рамках акції було знижено ціну на річну підписку PlayStation Plus. Її можна отримати зі знижкою у 25% – за 974 грн. Нагадаємо, що в цьому місяці всі передплатники PS Plus на PlayStation 4 отримають рольовий екшн Middle-earth: Shadow of War та метроідванію Hollow Knight: Voidheart Edition. А власникам PS5 дістанеться додаткова гра Bugsnax.

Ще одним бонусом для користувачів PlayStation 5 стане PlayStation Plus Collection – 20 найкращих ігор з покоління PS4.

Крім того, на період "Чорної п'ятниці" компанія знизила ціни на контролери DualShock 4 різних кольорів (Антрацитовий, чорний, синій, червоний, білий та блакитний). Їх можна отримати зі знижкою у 30%. А лімітовані версії геймпадів для PS4 – зі знижкою у 27%.

Підписуйтесь на канал УНІАН Ігри в Telegram

Автор: Сергій Коршунов