У PlayStation Store стартувала "Чорна п'ятниця" – масштабний розпродаж зі знижками до 80% на сотні популярних ігрових хітів, включаючи свіжі новинки, а також річну підписку PS Plus та геймпади для PS4. Акція триватиме до 30 листопада. УНІАН зробив добірку найвигідніших пропозицій.
- ARK: Survival Evolved – 329 грн (знижка 80%)
- The Outer Worlds – 593 грн (знижка 67%)
- DOOM Eternal – 659 грн (знижка 67%)
- Resident Evil 3 – 593 грн (знижка 67%)
- GTA 5 Premium Online Edition – 503 грн (знижка 58%)
- Star Wars Jedi: Fallen Order – 545 грн (знижка 57%)
- Marvel's Avengers – 999 грн (знижка 50%)
- FIFA 21 (Beckham Edition для PS4 і PS5) – 1 209 грн (знижка 45%)
- The Last of Us Part II – 1082 грн (знижка 42%)
- Marvel’s Spider-Man (GOTY Edition) – 809 грн (знижка 40%)
- Watch Dogs: Legion (PS4 and PS5) – 1 234 грн (знижка 35%)
- Crash Bandicoot 4: It's About Time – 1299 грн (знижка 35%)
- Final Fantasy VII Remake – 1319 грн (знижка 34%)
- Ghost of Tsushima – 1419 грн (знижка 29%)
- Mafia: Definitive Edition – 899 грн (знижка 25%)
Ознайомитися з усіма іграми, комплектами і доповненнями можна на сторінці "Чорної п'ятниці" в PlayStation Store.
Також в рамках акції було знижено ціну на річну підписку PlayStation Plus. Її можна отримати зі знижкою у 25% – за 974 грн. Нагадаємо, що в цьому місяці всі передплатники PS Plus на PlayStation 4 отримають рольовий екшн Middle-earth: Shadow of War та метроідванію Hollow Knight: Voidheart Edition. А власникам PS5 дістанеться додаткова гра Bugsnax.
Ще одним бонусом для користувачів PlayStation 5 стане PlayStation Plus Collection – 20 найкращих ігор з покоління PS4.
Крім того, на період "Чорної п'ятниці" компанія знизила ціни на контролери DualShock 4 різних кольорів (Антрацитовий, чорний, синій, червоний, білий та блакитний). Їх можна отримати зі знижкою у 30%. А лімітовані версії геймпадів для PS4 – зі знижкою у 27%.