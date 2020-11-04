В акцію потрапили Desperados III, Outer Wilds, Terraria та інші ігри.

У PS Store почався новий розпродаж зі знижками до 90% на ігри для PlayStation 4. Акція закінчиться 21 листопада. УНІАН зробив добірку найцікавіших пропозицій.

Amnesia: Collection – 102 грн (знижка 89%)

Soma – 102 грн (знижка 89%)

Banner Saga 1 – 147 грн (знижка 82%)

Outlast – 117 грн (знижка 81%)

Magicka 2 – 97 грн (знижка 80%)

Limbo – 68 грн (знижка 77%)

Wasteland 2: Director's Cut – 237 грн (знижка 75%)

Worms W. M. D – 199 грн (знижка 75%)

Guns, Gore And Cannoli – 131 грн (знижка 60%)

Eve: Valkyrie – Warzone – 427 грн (знижка 55%)

Patapon Remastered – 229 грн (знижка 53%)

Terraria – 309 грн (знижка 50%)

My Friend Pedro – 389 грн (знижка 40%)

Outer Wilds – 512 грн (знижка 35%)

Desperados III – 974 грн (знижка 35%)

Spelunky 2 – 519 грн (знижка 20%)

Крім того, в PS Store подешевшав новий платформер Crash Bandicoot 4: It’s About Time. До 12 листопада його можна придбати зі знижкою у 25%. А пропозицією тижня виявився футбольний симулятор FIFA 21.

Нагадавши:

У листопаді підписники PS Plus можуть забрати безкоштовно рольовий екшн Middle-earth: Shadow of War та метроідванію Hollow Knight: Voidheart Edition. Також в цьому місяці виходить PlayStation 5. Власники цієї консолі, на додачу до названих вище ігор, зможуть отримати за підпискою веселу адвенчуру Bugsnax та бонус із 20 найкращих хітів PS4.

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Автор: Сергій Коршунов