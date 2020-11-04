У PS Store почався новий розпродаж зі знижками до 90% на ігри для PlayStation 4. Акція закінчиться 21 листопада. УНІАН зробив добірку найцікавіших пропозицій.
- Amnesia: Collection – 102 грн (знижка 89%)
- Soma – 102 грн (знижка 89%)
- Banner Saga 1 – 147 грн (знижка 82%)
- Outlast – 117 грн (знижка 81%)
- Magicka 2 – 97 грн (знижка 80%)
- Limbo – 68 грн (знижка 77%)
- Wasteland 2: Director's Cut – 237 грн (знижка 75%)
- Worms W. M. D – 199 грн (знижка 75%)
- Guns, Gore And Cannoli – 131 грн (знижка 60%)
- Eve: Valkyrie – Warzone – 427 грн (знижка 55%)
- Patapon Remastered – 229 грн (знижка 53%)
- Terraria – 309 грн (знижка 50%)
- My Friend Pedro – 389 грн (знижка 40%)
- Outer Wilds – 512 грн (знижка 35%)
- Desperados III – 974 грн (знижка 35%)
- Spelunky 2 – 519 грн (знижка 20%)
Крім того, в PS Store подешевшав новий платформер Crash Bandicoot 4: It’s About Time. До 12 листопада його можна придбати зі знижкою у 25%. А пропозицією тижня виявився футбольний симулятор FIFA 21.
Нагадавши:
У листопаді підписники PS Plus можуть забрати безкоштовно рольовий екшн Middle-earth: Shadow of War та метроідванію Hollow Knight: Voidheart Edition. Також в цьому місяці виходить PlayStation 5. Власники цієї консолі, на додачу до названих вище ігор, зможуть отримати за підпискою веселу адвенчуру Bugsnax та бонус із 20 найкращих хітів PS4.