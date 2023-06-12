Ролик необхідно дивитися в навушниках.

Трейлер Senua's Saga: Hellblade II з недавньої презентації Xbox вийшов найдивнішим. Він демонструє, наскільки багато протиріч накопичилося всередині головної героїні Сенуї.

Ролик бажано дивитися в навушниках, оскільки в ньому реалізовано бінауральне звучання. Оцінити його якість дозволить тільки гарнітура. Аналогічний звуковий супровід був у першій частині, звідки перекочував у сиквел.

У трейлері демонструється, як Сенуа проникла в печеру, де знаходиться таємнича істота. Вона випустила кілька енергетичних імпульсів і заговорила до головної героїні. Невідоме створіння, що переливається різними кольорами, назвало дівчину воїном, героєм, божевільною і відьмою.

Тим часом голоси в голові Сенуї спочатку боялися і закликали втекти. Але в другій половині ролика вони почали говорити про необхідність рухатися далі. А головна героїня постійно повторювала фразу: "Я тут". Схоже, таким способом протагоністка нагадувала собі, наскільки далеко зайшла на своєму шляху.

Детальніше про Senua's Saga: Hellblade II

Це продовження пригод Сенуї — кельтської войовниці, яка страждає на шизофренію. Перша частина серії вийшла в 2017 році.

Основною темою в сюжеті гри стане шаманізм, а події розгортатимуться в Ісландії.

Senua's Saga: Hellblade II вийде на ПК і Xbox Series в 2024 році. Гра з першого дня потрапить в Game Pass.

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