Sony підготувала цікаву добірку.

На нещодавній прямій трансляції State of Play Sony розкрила список ігор, які підписники PlayStation Plus всіх рівнів отримають безкоштовно в березні. Перелік включає три проєкти, в тому числі відомий шутер 2021 року випуску.

Добірка складається з Battlefield 2042, Minecraft Dungeons і Code Vein. Всі ігри будуть доступні власникам PlayStation 4 і PlayStation 5, але тільки у першої є нативна версія для PS5. Інші дві будуть запускатися за зворотною сумісністю.

Додати проєкти з добірки в особисту бібліотеку можна буде в період з 7 березня по 3 квітня. А до тих пір користувачам доступний лютневий комплект — Mafia: Definitive Edition, OlliOlli World, Evil Dead: The Game і розширення Destiny 2: Beyond Light.

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Детальніше про безкоштовні ігри для підписників PS Plus у березні

Battlefield 2042 — це змагальний військовий шутер від студії DICE і видавництва Electronic Arts. У грі демонструється недалеке майбутнє, де США і Росія зіткнулися в проксі-війні. Користувачі повинні вибрати одного з доступних персонажів зі своїми вміннями, обмундирування і приєднатися до бою в обраному режимі.

До останніх відносяться стандартний мультиплеєр з захопленням точок на великих картах і погодними лихами в якості головної особливості, "Небезпечна зона" з командними битвами і збором дисків, а також Portal з оновленим контентом з попередніх частин і фанатськими творіннями.

Minecraft Dungeons — відгалуження від культової Minecraft, створене Mojang Studios і Xbox Game Studios. Гра виконана в дусі Diablo: користувачі в ізометричному вигляді досліджують локації, борються з безліччю ворогів і покращують персонажа. Проходити проєкт можна як поодинці, так і в кооперативі. А що стосується сюжету, то він зводиться до однієї мети — знищення злісного Архірозбійника.

Code Vein — екшен-RPG в дусі Dark Souls від Bandai Namco Studios і Bandai Namco Entertainment. У грі демонструється світ після великого колапсу. Землі населили мутовані Втрачені, а битися з ними повинні штучно створені люди Ревенанти. Двоє з них — це головні герої. Користувачам належить взяти участь в місії з порятунку світу, а заодно дізнатися правду про походження протагоністів.

Геймплей в проєкті включає битви, збір екіпіровки, прокачування і дослідження оточення. Вороги в Code Vein дуже сильні, особливо, боси. До кожного з них потрібен певний підхід.

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