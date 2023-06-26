Отримати ці елементи спорядження дійсно важко.

Крім прокачування, основна мета в Diablo IV — це пошук легендарних предметів, які зможуть посилити персонажа і підкреслити обраний стиль гри. Серед них є особливо рідкісні елементи спорядження, що випадають з мінімальним шансом. Однак з моменту релізу екшен-RPG пройшло лише трохи більше трьох тижнів, і користувачі ще не встигли розібратися, яку зброю і екіпіровку добути найскладніше. Щоб гравці довго не мучилися, про ці предмети розповів розробник з Blizzard Entertainment.

Інформацією поділився провідний дизайнер класів в Diablo IV Адам Джексон на особистому акаунті в Twitter. Він опублікував зображення найрідкісніших елементів спорядження у свіжій екшен-RPG. Сюди відносяться два меча, включаючи один дворучний, стільки ж шоломів, амулет і кільце.

Кожен предмет має унікальні характеристики. Наприклад, "Арлекіновий герб" зменшує вхідну шкоду, а "Прабатько" значно підвищує шанс критичної шкоди. Окремо Джексон розповів, як добути всі згадані предмети.

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Особливих дій для цього здійснювати не доведеться. Потрібно вбивати ворогів 85 рівня і вище, з яких падають і стандартні легендарні предмети. Але шанс отримання шести зазначених елементів спорядження дуже низький. Саме тому для їх отримання знадобиться усунути не одну сотню супротивників. А в майбутньому кількість таких рідкісних речей може збільшитися, на що натякнув Джексон.

Коротко про Diablo IV

Це продовження знакової серії екшен-RPG від Blizzard Entertainment. Сюжет в грі присвячений боротьбі з Ліліт, прародителькою людства і дочкою Мефісто. Вона знайшла свободу і збирається поневолити весь Санктуарій.

Diablo IV відзначилася відкритим світом, який включає більше 150 підземель, Випадкові події і безліч квестів. Для подорожей по локаціях можна використовувати їздових тварин.

Прокачування персонажа і видобуток якомога кращої екіпіровки — це головні цілі в Diablo IV, як і в попередніх частинах.

У грі реалізований мультиплеер і кооператив — як мережевий, так і за одним екраном.

Diablo IV вийшов 6 червня 2023 року на ПК, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X та Series S.

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