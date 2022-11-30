Анонс ремейка першої частини The Witcher супроводжувався мізерною кількістю деталей. Гравцям лише розповіли про студію, яка розробляє проект, і вибір Unreal Engine 5 в якості рушія. А нещодавно CD Projekt RED розкрила ще одне важливе нововведення гри.
У свіжій фінансовій презентації для інвесторів польська студія згадала прийдешній ремейк. Вона описала проект, як "сюжетно-орієнтовану однокористувацьку рольову гру з відкритим світом — сучасне переосмислення гри The Witcher 2007 року".
Оригінальний "Відьмак" включав кілька великих локацій, якими можна було вільно подорожувати. Одні були досить великими, наприклад, передмістя Визіми, а інші включали лише окремий район столиці Темерії. Саме в цьому місті розгортається основний сюжет першої частини.
У ремейку, судячи із заяви CDPR, всі локації об'єднають у відкритий світ. Звідси напрошується висновок, що Визіму розширять і перетворять на величезне поселення – аналог Новіграда з The Witcher 3: Wild Hunt. Правда, офіційно польська студія нічого не говорила про наповнення гри. Але тепер з'явилася надія на збільшення Темерії в прийдешньому проекті.
Ремейк The Witcher: що відомо про гру
- Розробкою займається Fool's Theory, де працюють творці оригіналу. Виробництво знаходиться на ранній стадії, CD Projekt RED наглядає за процесом.
- Проект створюється на рушії Unreal Engine 5. CDPR допомагає покращити його Epic Games. Технологія буде використовуватися у всіх майбутніх релізах польської студії.
- У рамках жовтневої фінансової презентації згадувалася гра під кодовою назвою Project Canis Majoris. Це був ремейк The Witcher, який відкрито анонсували на ювілей оригіналу.