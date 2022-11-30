У грі з'явиться повноцінний відкритий світ.

Анонс ремейка першої частини The Witcher супроводжувався мізерною кількістю деталей. Гравцям лише розповіли про студію, яка розробляє проект, і вибір Unreal Engine 5 в якості рушія. А нещодавно CD Projekt RED розкрила ще одне важливе нововведення гри.

У свіжій фінансовій презентації для інвесторів польська студія згадала прийдешній ремейк. Вона описала проект, як "сюжетно-орієнтовану однокористувацьку рольову гру з відкритим світом — сучасне переосмислення гри The Witcher 2007 року".

Оригінальний "Відьмак" включав кілька великих локацій, якими можна було вільно подорожувати. Одні були досить великими, наприклад, передмістя Визіми, а інші включали лише окремий район столиці Темерії. Саме в цьому місті розгортається основний сюжет першої частини.

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У ремейку, судячи із заяви CDPR, всі локації об'єднають у відкритий світ. Звідси напрошується висновок, що Визіму розширять і перетворять на величезне поселення – аналог Новіграда з The Witcher 3: Wild Hunt. Правда, офіційно польська студія нічого не говорила про наповнення гри. Але тепер з'явилася надія на збільшення Темерії в прийдешньому проекті.

Ремейк The Witcher: що відомо про гру

Розробкою займається Fool's Theory, де працюють творці оригіналу. Виробництво знаходиться на ранній стадії, CD Projekt RED наглядає за процесом.

Проект створюється на рушії Unreal Engine 5. CDPR допомагає покращити його Epic Games. Технологія буде використовуватися у всіх майбутніх релізах польської студії.

У рамках жовтневої фінансової презентації згадувалася гра під кодовою назвою Project Canis Majoris. Це був ремейк The Witcher, який відкрито анонсували на ювілей оригіналу.

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