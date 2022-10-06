Мова йде про Project Polaris, першу гру з нової основної трилогії The Witcher.

У вівторок, 4 жовтня, польська студія CD Projekt RED провела фінансову презентацію, на якій поділилася своїми планами щодо майбутніх ігор. Компанія анонсувала відразу три RPG у всесвіті "Відьмака", і одна з них — це Project Polaris. Проект стане початком нової основної трилогії The Witcher. Однак не слід чекати, що гра з'явиться найближчим часом. Нещодавно CDPR розповіла, скільки часу пройде до релізу Project Polaris.

Свіжа інформація надійшла від генерального директора польської студії Адама Кічінського, який поспілкувався з інвесторами.

"Для Polaris ми готуємо технологію. Це перший проект, який буде випущено на новому рушії — Unreal Engine 5. Є необхідність в додатковій роботі зі створення цієї технології. Для цього проекту нам точно будуть потрібні додаткові зусилля", — заявив Кічінський.

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При цьому генеральний директор розраховує, що під час розробки Project Polaris співробітники CDPR отримають необхідні навички використання Unreal Engine 5. І це призведе до "більш гладкого" виробничого циклу наступних двох ігор з трилогії. CD Projekt RED планує випустити їх протягом шести років.

Інвестори запитали Кічінського щодо термінів релізу Project Polaris. Вони поцікавилися, чи може екшен-RPG з'явиться на світ через три роки, генеральний директор відповів ствердно. Зазвичай створення ігор на новому для студії рушії займає 4-5 років. Однак Unreal Engine 5 — це усталена технологія, багато фахівців знайомі з нею. CDPR сподівається, що вибір UE5 допоможе скоротити згадані терміни. Таким чином, реліз Project Polaris відбудеться не раніше 2025 року.

Які ігри у всесвіті "Відьмака" створює CD Projekt RED

Project Polaris — початок нової трилогії RPG у відкритому світі, яка базується на спадщині "Відьмака 3". Гра знаходиться на стадії підготовки до розробки. Над нею працює колектив з понад 150 фахівців.

Project Canis Majoris — сюжетно-орієнтована RPG з відкритим світом у всесвіті "Відьмака". Створюється за контрактом сторонньою студією, в яку входять ветерани, які доклали руку до створення серії.

Project Sirius — "новаторський погляд на всесвіт The Witcher розповість незабутню історію для старих фанатів і нової аудиторії". Конкретних подробиць гри немає. За її створення відповідає команда The Molasses Flood у складі 60 осіб.

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