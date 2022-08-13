Розробники зробили екскурс локацією і нагадали про небезпеки Долини Рудників.

Видавництво THQ Nordic провело цифрове шоу, присвячене своїм майбутнім іграм. В рамках заходу компанія показала перший трейлер ремейка Gothic.

Ролик виконано у вигляді екскурсу однією з локацій. Глядачам демонструють рудники, на яких працюють ув'язнені під суворим наглядом стражників. Камера неспішно облітає місцевість і показує, чим зайняті неігрові персонажі. Одні працюють кирками, інші вантажать мішки, а треті підтримують роботу дерев'яних механізмів.

Під кінець трейлера демонструється, як двоє ув'язнених вирушили вглиб рудників. Перший просив повернутися, але другий не послухався. В результаті дует зіткнувся з великими павуками, які перетворили персонажів на свою їжу.

Ремейк Gothic — основні подробиці

За створення гри відповідає нова команда Alkimia Interactive. Студія випустила демоверсію, і на її основі зібрала відгуки від спільноти щодо бачення ремейка. Цей тизер з'явиться в бібліотеці при покупці будь-якої з частин Gothic.

Сюжет в екшен-RPG залишиться колишнім, а ось геймплей зміниться, особливо в частині бойової системи. Її хочуть осучаснити з урахуванням поточних тенденцій.

В цілому ремейк повинен бути вірним оригіналу, що задовільнить старих фанатів.

Оновлена Gothic вийде на ПК, PS5, Xbox Series X і Series S, дата релізу поки не повідомляється.

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