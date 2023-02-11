Гру хоч і оновили, але вона без проблем запуститься на старих ПК.

Розробка ремейка культового імерсивного симулятора System Shock стартувала в далекому 2016 році. І ось гра після зміни рушія, численних поліпшень і правок вийшла на фінішну пряму. На честь цього Nightdive Studios опублікувала системні вимоги.

Якщо коротко, то ремейк System Shock запуститься навіть на дуже старих ПК 12-річної давності. Для мінімальної графіки в проєкті достатньо NVIDIA GTX 670 і Intel Core i5-2400. А в рекомендованих вказана зв'язка з NVIDIA GTX 970 і Intel Core i7-3770. При цьому гра займе на диску всього 2 Гбайт, що дуже мало навіть за мірками сучасних інді-проєктів.

Мінімальні вимоги

ОС: Windows 7/8,1/10 (64-біт);

процесор: Intel Core i5-2400 або AMD FX-8320;

оперативна пам'ять: 4 Гбайт;

відеокарта: NVIDIA GeForce GTX 670 на 2 Гбайт або AMD Radeon HD 7870 на 2 Гбайт;

Direct X: версії 11;

місце на диску: 2 Гбайт.

Рекомендовані вимоги

ОС: Windows 7/8,1/10 (64-біт);

процесор: Intel Core i7-3770 або AMD FX-8350

оперативна пам'ять: 8 Гбайт;

відеокарта: NVIDIA GeForce GTX 970 на 4 Гбайт або AMD Radeon R9 290 на 4 Гбайт;

Direct X: версії 11;

місце на диску: 2 Гбайт.

Ремейк System Shock: основні подробиці

За створення гри відповідає Nightdive Studios, а видавцем значиться Prime Matter. Гра пройшла тривалий цикл розробки і встигла перетворитися в ремейк з ремастера. На момент написання матеріалу в Steam доступна демоверсія проєкту.

Розробники не змінювали сюжет і геймплей оригіналу, за винятком дрібних моментів. Користувачі як і раніше будуть протистояти ворожому ШІ "Шодан" на космічній станції "Цитадель". В ігровому процесі збережеться фірмова варіативність з можливістю вирішувати кожну задачу декількома способами.

Ремейк відзначиться оновленою графікою, перезаписаним саундтреком, свіжим інтерфейсом, опціями для підвищеної зручності, високою роздільною здатністю та іншими аспектами.

System Shock вийде в березні 2023 року на ПК, PS4 і Xbox One, точна дата поки не повідомляється.

Вас також можуть зацікавити новини: