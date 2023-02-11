Розробка ремейка культового імерсивного симулятора System Shock стартувала в далекому 2016 році. І ось гра після зміни рушія, численних поліпшень і правок вийшла на фінішну пряму. На честь цього Nightdive Studios опублікувала системні вимоги.
Якщо коротко, то ремейк System Shock запуститься навіть на дуже старих ПК 12-річної давності. Для мінімальної графіки в проєкті достатньо NVIDIA GTX 670 і Intel Core i5-2400. А в рекомендованих вказана зв'язка з NVIDIA GTX 970 і Intel Core i7-3770. При цьому гра займе на диску всього 2 Гбайт, що дуже мало навіть за мірками сучасних інді-проєктів.
Мінімальні вимоги
- ОС: Windows 7/8,1/10 (64-біт);
- процесор: Intel Core i5-2400 або AMD FX-8320;
- оперативна пам'ять: 4 Гбайт;
- відеокарта: NVIDIA GeForce GTX 670 на 2 Гбайт або AMD Radeon HD 7870 на 2 Гбайт;
- Direct X: версії 11;
- місце на диску: 2 Гбайт.
Рекомендовані вимоги
- ОС: Windows 7/8,1/10 (64-біт);
- процесор: Intel Core i7-3770 або AMD FX-8350
- оперативна пам'ять: 8 Гбайт;
- відеокарта: NVIDIA GeForce GTX 970 на 4 Гбайт або AMD Radeon R9 290 на 4 Гбайт;
- Direct X: версії 11;
- місце на диску: 2 Гбайт.
Ремейк System Shock: основні подробиці
- За створення гри відповідає Nightdive Studios, а видавцем значиться Prime Matter. Гра пройшла тривалий цикл розробки і встигла перетворитися в ремейк з ремастера. На момент написання матеріалу в Steam доступна демоверсія проєкту.
- Розробники не змінювали сюжет і геймплей оригіналу, за винятком дрібних моментів. Користувачі як і раніше будуть протистояти ворожому ШІ "Шодан" на космічній станції "Цитадель". В ігровому процесі збережеться фірмова варіативність з можливістю вирішувати кожну задачу декількома способами.
- Ремейк відзначиться оновленою графікою, перезаписаним саундтреком, свіжим інтерфейсом, опціями для підвищеної зручності, високою роздільною здатністю та іншими аспектами.
- System Shock вийде в березні 2023 року на ПК, PS4 і Xbox One, точна дата поки не повідомляється.