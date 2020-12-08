Розробникам потрібно більше часу, щоб доробити гру.

Студія Ubisoft відклала реліз ремейка Prince of Persia: Sands of Time до 18 березня 2021 року. Спочатку гра мала вийти 21 січня.

Про це стало відомо з поста чеського облікового запису Ubisoft у Facebook.

Розробники заявили, що їм потрібно більше часу, щоб завершити роботу над перевиданням знаменитої гри. Можливо це пов'язано з критикою візуальної частини проекту після першої презентації ремейка.

Що відомо про Prince Of Persia: Sands of Time

Prince of Persia: The Sands of Time – це пригодницький екшн з елементами паркуру і акробатики. The Sands of Time розроблялася за участю творця оригінальної Prince of Persia Джордана Мехнера.

Спочатку The Sands of Time вийшла у 2003 році. Критики хвалили гру за графіку, анімації персонажів, сюжет і основну геймплейну механіку, пов'язану з маніпуляцією часом.

11 вересня 2020 року Ubisoft анонсувала ремейк The Sands of Time.

Для оновленої версії були створені нові моделі персонажів і оточення, поліпшені аудіоефекти та керування. Головного героя, як і в оригіналі озвучив Юрій Ловенталь – американський актор, який також подарував свій голос Пітеру Паркеру в грі Marvel's Spider-Man, Алукарду в Castlevania та протагоністу Persona 3.

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Автор: Сергій Коршунов