Гра вийде 7 травня на ПК, PlayStation 5, Xbox Series X та консолях минулого покоління.

У ніч з 21 на 22 січня компанія Capcom провела презентацію Resident Evil Village. Видавець показав новий трейлер гри та назвав дату релізу – восьма частина хоррора вийде 7 травня не лише на ПК, PlayStation 5 та Xbox Series X, а ще й на PS4 та Xbox One.

Третій трейлер Resident Evil Village

Ті, хто придбають восьму частину Resident Evil на консолі минулого покоління, зможуть безкоштовно оновитися до некстген-версії гри. Також під час трансляції розробники поділилися подробицями ігрового процесу нової частини Resident Evil.

Геймплей Resident Evil Village

Подробиці геймплея Resident Evil Village

Крім пістолета у головного героя буде ніж. З його допомогою можна не лише битися, але і розбивати скло, щоб забрати заховані предмети.

Високу жінку-вампіршу з попереднього трейлера звуть Леді Дімітреску. У неї є три дочки з надприродними здібностями.

Система інвентарю виконана в стилі четвертої частини Resident Evil.

У грі буде торговець, у якого можна купувати зброю та різні припаси.

Крім того, для власників PlayStation 5 компанія Capcom підготувала спеціальну демоверсію гри. Вона стала доступною для скачування в PlayStation Store одразу після презентації. УНІАН пройшов демо і ділиться своїми враженнями.

УНІАН пройшов демоверсію Resident Evil Village

Основні дії демоверсії, яка отримала назву Maiden, розгортаються у будинку Леді Дімітреску. Керувати належить якоюсь "дівчиною", яка прокидається в темниці. Головне завдання – знайти ключ від вхідних дверей, щоб втекти. З підвалу ви потрапляєте в сам будинок, де можна знайти кілька записок, які показують те, чим займається Дімітреску – вона робить з крові вино.

У грі немає показаного в трейлері інвентарю та бойової системи.

Сама демонстрація дуже коротка і, чесно кажучи, нудна. Перше проходження, де ви будете перевіряти кожну кімнату і кожен ящик, займе близько 20 хвилин. А при повторному проходженні ви не витратите на демо й 5 хвилин.

Також в демоверсії ви не зустрінете жодних персонажів або монстрів. Лише в останні 30 секунд побачите одну з дочок господині маєтку та саму Дімітреску.

Графіка в грі гідна, хоча деякі текстури залишають бажати кращого. А ось освітлення і звук навіть близько не дотягують до того, що зробила студія Bluepoint в ремейку Demon's Souls. Позначився той факт, що Capcom вирішила випустити гру й на старе покоління консолей.

На жаль, оцінити геймплей за такою демоверсії неможливо – максимум відчути атмосферу. Хоча блукання безлюдними кімнатами навряд чи можна назвати захоплюючим заняттям.

Анонс Re:Verse – мультиплеєрної гри у всесвіті Resident Evil

Також на трансляції Capcom представила Re: Verse – це deathmatch на шістьох осіб, в якому зійдуться різні персонажі всесвіту Resident Evil. Він буде йти у комплекті з Village.

Трейлер Re: Verse

На честь ювілею серії розробники анонсували кросовер з The Divison 2. З 2 по 15 лютого в грі пройде захід, в рамках якого можна отримати різні предмети зі всесвіту Resident Evil.

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Автор: Сергій Коршунов