Які консольні ігри найчастіше купували українці в роздробі / фото Dexerto

З'явився свіжий рейтинг продажів ігор для консолей в українському роздробі за липень 2022 року. І якщо порівнювати з результатами за червень, то змін вистачає.

Інформацію про продажі підготував портал GameDev DOU з посиланням на представників ERC, офіційного дистрибутора ігор для PlayStation та інших консолей в Україні.

Минулий місяць був набагато слабкішим в порівнянні з результатами за аналогічний період 2021 року, і на це є кілька причин. У державі триває повномасштабна війна, яку розпочала Росія. Вона спричинила за собою два наслідки: Sony перестала поставляти в Україну консолі PlayStation і диски з іграми. А старі запаси в магазинах потихеньку зменшуються.

Що стосується рейтингу, то на першому місці розташувалася FIFA 22. Футбольний симулятор EA нерідко домінує над іншими конкурентами. Другий рядок зайняла Grand Theft Auto V Premium Edition, а слідом за нею йде Minecraft. У першу п'ятірку також потрапили Horizon Forbidden West і The Sims 4.

Рейтинг продажів ігор в консольному роздробі за липень 2022 року серед українців

  1. FIFA 22 (PS4);
  2. Grand Theft Auto V: Premium Edition (PS4);
  3. Minecraft (PS4);
  4. Horizon Forbidden West (PS4);
  5. The Sims 4 (PS4)
  6. Mortal Kombat X (PS4);
  7. It Takes Two (PS4);
  8. FIFA 22 (PS5);
  9. Red Dead Redemption 2 (PS4);
  10. The Last of Us Part II (PS4);
  11. Mortal Kombat 11 Ultimate Edition (PS4);
  12. UFC 4 (PS4);
  13. The Last of Us: Remastered (PS4);
  14. Need For Speed Heat (PS4);
  15. Assassin’s Creed Valhalla (PS4);
  16. Horizon Forbidden West (PS5);
  17. Call of Duty: Black Ops Cold War (PS4);
  18. Cyberpunk 2077 (PS4);
  19. Battlefield 2042 (PS4);
  20. Marvel’s Spider-Man: Miles Morales (PS4);
  21. FIFA 22 Legacy Edition (Nintendo Switch);
  22. Elden Ring (PS4)
  23. Plants vs. Zombies: Battle for Neighborville (PS4);
  24. Mafia Trilogy (PS4);
  25. Call of Duty: Modern Warfare (PS4);
  26. LittleBigPlanet 3 (PS4);
  27. Super Mario Odyssey (Nintendo Switch);
  28. Call of Duty: Vanguard (PS4);
  29. Ghost of Tsushima Director’s Cut (PS4);
  30. Ratchet & Clank (PS4);
  31. Hitman 3 Standard Edition (Xbox One);
  32. Mortal Kombat 11 Ultimate Edition (PS5);
  33. Bloodborne (PS4);
  34. Horizon Zero Dawn Complete Edition (PS4);
  35. Star Wars: Squadrons (PS4).

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