Лідером очікувано виявилася FIFA 22.

З'явився свіжий рейтинг продажів ігор для консолей в українському роздробі за липень 2022 року. І якщо порівнювати з результатами за червень, то змін вистачає.

Інформацію про продажі підготував портал GameDev DOU з посиланням на представників ERC, офіційного дистрибутора ігор для PlayStation та інших консолей в Україні.

Минулий місяць був набагато слабкішим в порівнянні з результатами за аналогічний період 2021 року, і на це є кілька причин. У державі триває повномасштабна війна, яку розпочала Росія. Вона спричинила за собою два наслідки: Sony перестала поставляти в Україну консолі PlayStation і диски з іграми. А старі запаси в магазинах потихеньку зменшуються.

Що стосується рейтингу, то на першому місці розташувалася FIFA 22. Футбольний симулятор EA нерідко домінує над іншими конкурентами. Другий рядок зайняла Grand Theft Auto V Premium Edition, а слідом за нею йде Minecraft. У першу п'ятірку також потрапили Horizon Forbidden West і The Sims 4.

Рейтинг продажів ігор в консольному роздробі за липень 2022 року серед українців

FIFA 22 (PS4); Grand Theft Auto V: Premium Edition (PS4); Minecraft (PS4); Horizon Forbidden West (PS4); The Sims 4 (PS4) Mortal Kombat X (PS4); It Takes Two (PS4); FIFA 22 (PS5); Red Dead Redemption 2 (PS4); The Last of Us Part II (PS4); Mortal Kombat 11 Ultimate Edition (PS4); UFC 4 (PS4); The Last of Us: Remastered (PS4); Need For Speed Heat (PS4); Assassin’s Creed Valhalla (PS4); Horizon Forbidden West (PS5); Call of Duty: Black Ops Cold War (PS4); Cyberpunk 2077 (PS4); Battlefield 2042 (PS4); Marvel’s Spider-Man: Miles Morales (PS4); FIFA 22 Legacy Edition (Nintendo Switch); Elden Ring (PS4) Plants vs. Zombies: Battle for Neighborville (PS4); Mafia Trilogy (PS4); Call of Duty: Modern Warfare (PS4); LittleBigPlanet 3 (PS4); Super Mario Odyssey (Nintendo Switch); Call of Duty: Vanguard (PS4); Ghost of Tsushima Director’s Cut (PS4); Ratchet & Clank (PS4); Hitman 3 Standard Edition (Xbox One); Mortal Kombat 11 Ultimate Edition (PS5); Bloodborne (PS4); Horizon Zero Dawn Complete Edition (PS4); Star Wars: Squadrons (PS4).

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