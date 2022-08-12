З'явився свіжий рейтинг продажів ігор для консолей в українському роздробі за липень 2022 року. І якщо порівнювати з результатами за червень, то змін вистачає.
Інформацію про продажі підготував портал GameDev DOU з посиланням на представників ERC, офіційного дистрибутора ігор для PlayStation та інших консолей в Україні.
Минулий місяць був набагато слабкішим в порівнянні з результатами за аналогічний період 2021 року, і на це є кілька причин. У державі триває повномасштабна війна, яку розпочала Росія. Вона спричинила за собою два наслідки: Sony перестала поставляти в Україну консолі PlayStation і диски з іграми. А старі запаси в магазинах потихеньку зменшуються.
Що стосується рейтингу, то на першому місці розташувалася FIFA 22. Футбольний симулятор EA нерідко домінує над іншими конкурентами. Другий рядок зайняла Grand Theft Auto V Premium Edition, а слідом за нею йде Minecraft. У першу п'ятірку також потрапили Horizon Forbidden West і The Sims 4.
Рейтинг продажів ігор в консольному роздробі за липень 2022 року серед українців
- FIFA 22 (PS4);
- Grand Theft Auto V: Premium Edition (PS4);
- Minecraft (PS4);
- Horizon Forbidden West (PS4);
- The Sims 4 (PS4)
- Mortal Kombat X (PS4);
- It Takes Two (PS4);
- FIFA 22 (PS5);
- Red Dead Redemption 2 (PS4);
- The Last of Us Part II (PS4);
- Mortal Kombat 11 Ultimate Edition (PS4);
- UFC 4 (PS4);
- The Last of Us: Remastered (PS4);
- Need For Speed Heat (PS4);
- Assassin’s Creed Valhalla (PS4);
- Horizon Forbidden West (PS5);
- Call of Duty: Black Ops Cold War (PS4);
- Cyberpunk 2077 (PS4);
- Battlefield 2042 (PS4);
- Marvel’s Spider-Man: Miles Morales (PS4);
- FIFA 22 Legacy Edition (Nintendo Switch);
- Elden Ring (PS4)
- Plants vs. Zombies: Battle for Neighborville (PS4);
- Mafia Trilogy (PS4);
- Call of Duty: Modern Warfare (PS4);
- LittleBigPlanet 3 (PS4);
- Super Mario Odyssey (Nintendo Switch);
- Call of Duty: Vanguard (PS4);
- Ghost of Tsushima Director’s Cut (PS4);
- Ratchet & Clank (PS4);
- Hitman 3 Standard Edition (Xbox One);
- Mortal Kombat 11 Ultimate Edition (PS5);
- Bloodborne (PS4);
- Horizon Zero Dawn Complete Edition (PS4);
- Star Wars: Squadrons (PS4).