Друге місце зайняв ще один проект 2020 року.

Повномасштабне вторгнення Росії істотно відбилося на українському ігровому ринку. Продажі різноманітних проектів сильно знизилися, проте люди продовжують витрачати частину вільних коштів на інтерактивні розваги. У консольному роздробі в травні найпопулярнішою грою серед українців стала The Last of Us Part II. А другу позицію зайняв шутер, який теж вийшов в 2020 році.

Даними про продажі ігор для консолей в українському роздробі за травень поділився портал GameDev DOU з посиланням на ERC — офіційного дистрибутора PlayStation та ігор для приставок в Україні.

У порівнянні з показниками за аналогічний період в 2020 і 2021 роках, в 2022-му продажі знизилися приблизно на 50 %. Однак результати за травень все одно кращі, ніж у березні та квітні. У роздробі навіть пройшов розпродаж, який вплинув на формування рейтингу.

"Якщо порівняти середні показники рівня продажу за травень 2020 та 2021 років із травнем 2022-го, то падіння продажів становитиме приблизно 50%. Але у порівнянні з першими місяцями війни можна констатувати, що ринок поступово оживає. Подальші перспективи залежать виключно від перебігу бойових дій", — зазначили в ERC.

Дистрибутор зазначив, що зараз логістичні ланцюжки ще до кінця не відновлені, тому на полицях магазинів не вистачає консолей і нових ігор. Однак ERC працює над вирішенням цієї проблеми.

Що стосується рейтингу продажів, то його очолила The Last of Us Part II — кращий проект 2020 року, за версією читачів УНІАН. Слідом йде Call of Duty: Black Ops Cold War, а замикає першу трійку нестаріюча Grand Theft Auto V: Premium Edition. У першій половині списку також знайшлося місце для Horizon Forbidden West, Call of Duty: Vanguard і Minecraft.

20 найбільш продаваних ігор в українському консольному роздробі в травні

The Last of Us Part II (PS4); Call of Duty: Black Ops Cold War (PS4); Grand Theft Auto V: Premium Edition (PS4); Horizon Forbidden West (PS4); FIFA 22 (PS4); Call of Duty: Vanguard (PS5); Call of Duty: Vanguard (PS4); The Last of Us: Remastered (PS4); Minecraft (PS4); Uncharted: Nathan Drake Collection (PS4); LittleBigPlanet 3 (PS4); Bloodborne (PS4); Call of Duty: Modern Warfare (PS4); God of War (PS4); Ratchet & Clank (2016) (PS4); Mafia: Trilogy (PS4); Red Dead Redemption 2 (PS4); Mortal Kombat X (PS4); Horizon Forbidden West (PS5); Marvel’s Spider-Man: Miles Morales (PS4).

