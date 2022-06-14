Повномасштабне вторгнення Росії істотно відбилося на українському ігровому ринку. Продажі різноманітних проектів сильно знизилися, проте люди продовжують витрачати частину вільних коштів на інтерактивні розваги. У консольному роздробі в травні найпопулярнішою грою серед українців стала The Last of Us Part II. А другу позицію зайняв шутер, який теж вийшов в 2020 році.
Даними про продажі ігор для консолей в українському роздробі за травень поділився портал GameDev DOU з посиланням на ERC — офіційного дистрибутора PlayStation та ігор для приставок в Україні.
У порівнянні з показниками за аналогічний період в 2020 і 2021 роках, в 2022-му продажі знизилися приблизно на 50 %. Однак результати за травень все одно кращі, ніж у березні та квітні. У роздробі навіть пройшов розпродаж, який вплинув на формування рейтингу.
"Якщо порівняти середні показники рівня продажу за травень 2020 та 2021 років із травнем 2022-го, то падіння продажів становитиме приблизно 50%. Але у порівнянні з першими місяцями війни можна констатувати, що ринок поступово оживає. Подальші перспективи залежать виключно від перебігу бойових дій", — зазначили в ERC.
Дистрибутор зазначив, що зараз логістичні ланцюжки ще до кінця не відновлені, тому на полицях магазинів не вистачає консолей і нових ігор. Однак ERC працює над вирішенням цієї проблеми.
Що стосується рейтингу продажів, то його очолила The Last of Us Part II — кращий проект 2020 року, за версією читачів УНІАН. Слідом йде Call of Duty: Black Ops Cold War, а замикає першу трійку нестаріюча Grand Theft Auto V: Premium Edition. У першій половині списку також знайшлося місце для Horizon Forbidden West, Call of Duty: Vanguard і Minecraft.
20 найбільш продаваних ігор в українському консольному роздробі в травні
- The Last of Us Part II (PS4);
- Call of Duty: Black Ops Cold War (PS4);
- Grand Theft Auto V: Premium Edition (PS4);
- Horizon Forbidden West (PS4);
- FIFA 22 (PS4);
- Call of Duty: Vanguard (PS5);
- Call of Duty: Vanguard (PS4);
- The Last of Us: Remastered (PS4);
- Minecraft (PS4);
- Uncharted: Nathan Drake Collection (PS4);
- LittleBigPlanet 3 (PS4);
- Bloodborne (PS4);
- Call of Duty: Modern Warfare (PS4);
- God of War (PS4);
- Ratchet & Clank (2016) (PS4);
- Mafia: Trilogy (PS4);
- Red Dead Redemption 2 (PS4);
- Mortal Kombat X (PS4);
- Horizon Forbidden West (PS5);
- Marvel’s Spider-Man: Miles Morales (PS4).