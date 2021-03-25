У створенні екранізації самурайського екшену будуть також задіяні розробники оригінальної гри.

Кінокомпанія Sony Pictures запустила у виробництво фільм за мотивами самурайського екшену Ghost of Tsushima. Його зніме режисер бойовика "Джон Вік" Чад Стагелські.

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Як передає видання Deadline, розробники гри зі студії Sucker Punch Productions виступлять виконавчими продюсерами екранізації. Своєю чергою голова PlayStation Productions запевнив, що майбутня стрічка сподобається, як фанатам, так і новій аудиторії.

Коли саме стартують зйомки, і хто виконає головну роль – не повідомляється.

Трейлер гри Ghost of Tsushima

Детально про Ghost of Tsushima

Ghost of Tsushima – це пригодницький екшн у відкритому світі від студії Sucker Punch. Дії гри відбувається у 1274 році, під час першого монгольського вторгнення в Японію, коли острів Цусіма було захоплено монгольською імперією.

Головний герой, самурай на ім'я Дзин, вирішує боротися з монголами незвичайними, для самурая, методами.

Екшен вийшов 17 липня ексклюзивно для PlayStation 4. Менш ніж за рік після релізу гра розійшлася тиражем у 6,5 мільйона копій.

Ghost of Tsushima за підсумками користувальницького голосування на сайті премії The Game Awards була визнана найкращою грою року.

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Автор: Сергій Коршунов