Ghost of Tsushima вийшла в 2020 році на PlayStation 4 / фото store.playstation.com
Кінокомпанія Sony Pictures запустила у виробництво фільм за мотивами самурайського екшену Ghost of Tsushima. Його зніме режисер бойовика "Джон Вік" Чад Стагелські.
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Як передає видання Deadline, розробники гри зі студії Sucker Punch Productions виступлять виконавчими продюсерами екранізації. Своєю чергою голова PlayStation Productions запевнив, що майбутня стрічка сподобається, як фанатам, так і новій аудиторії.
Коли саме стартують зйомки, і хто виконає головну роль – не повідомляється.
Трейлер гри Ghost of Tsushima
Детально про Ghost of Tsushima
- Ghost of Tsushima – це пригодницький екшн у відкритому світі від студії Sucker Punch. Дії гри відбувається у 1274 році, під час першого монгольського вторгнення в Японію, коли острів Цусіма було захоплено монгольською імперією.
- Головний герой, самурай на ім'я Дзин, вирішує боротися з монголами незвичайними, для самурая, методами.
- Екшен вийшов 17 липня ексклюзивно для PlayStation 4. Менш ніж за рік після релізу гра розійшлася тиражем у 6,5 мільйона копій.
- Ghost of Tsushima за підсумками користувальницького голосування на сайті премії The Game Awards була визнана найкращою грою року.