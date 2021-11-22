Наступний раз гру покажуть в 2022 році, але вийде вона ще нескоро.

На честь виходу останніх епізодів анімаційного серіалу "Аркейн" студія Riot Games випустила щоденник розробників Project L. Це кодова назва файтинга по League of Legends, який трохи нагадує Mortal Kombat. Ролик містить перші геймплейні кадри гри, а також розмови розробників про її створення.

Project L відзначиться битвами за участю чотирьох героїв. Кожен з користувачів буде вибирати команду з двох бійців і міняти їх під час бійки. Це дозволить проводити ефективні комбінації ударів. Наприклад, у свіжому відео показується, як Екко зміг підкинути Джинкс в повітря. Потім його замінила Арі, яка почала наносити серії стрімких ударів ногами і своїми магічними кулями. При цьому ворог нічого не міг зробити, поки не опустився на землю.

Що ще відомо про Project L

Бійцями в грі стануть чемпіони з League of Legends. У новому ролику показали чотирьох з них. Компанію вже згаданим Екко, Арі і Джинкс склав Даріус зі своєю сокирою і можливістю притягувати супротивників.

Project L включатиме локальні та багатокористувацькі бої. Як і у випадку з Valorant, розробники приділяють багато уваги мережевому коду, щоб мінімізувати затримки в управлінні персонажем.

Наступна геймплейна демонстрація файтинга з'явиться в 2022 році. А ось реліз відбудеться ще нескоро. Напевно раніше середини 2023-го Project L можна не чекати.

Автор: Назар Степорук