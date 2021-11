Всесвіт знаменитої MOBA поступово розширюється.

У Riot Games є видавничий підрозділ Riot Forge, який у партнерстві з незалежними студіями випускає ігри за мотивами популярної MOBA League of Legends. Нещодавно він провів пряму трансляцію, де показав відразу чотири проекти. Два з них надійшли в продаж після заходу.

Ruined King: A League of Legends Story

Це покрокова тактична RPG, за створення якої відповідає Airship Syndicate. Раніше вона розробила Darksiders Genesis і Battle Chasers: Nightwar. У грі користувачам належить зібрати загін чемпіонів League of Legends. Серед них будуть Ясуо, Пайк, Міс Фортуна, Браум і багато інших. Разом команда повинна досліджувати Сутінкові острови і розкрити таємницю Чорного туману. До особливостей Ruined King: A League of Legends Story відноситься:

Наявність унікальних умінь у кожного чемпіона. Їх потрібно правильно поєднувати, щоб перемагати в боях;

Безліч завдань, події яких розгортаються в Білджвотері і на Сутінкових островах;

Необхідність збирати екіпіровку і корисні предмети.

Гра вже доступна на ПК (Steam, GOG, Epic Games Store), PlayStation 4, Xbox One і Nintendo Switch.

Song of Nunu: A League of Legends Story

Проект виявися пригодою з елементами головоломки від студії Tequila Works, творця The Sexy Brutale і Rime. Сюжет гри присвячений зустрічі Нуну і Віллумпа, яким разом належить пережити безліч пригод. Історія покаже, як зароджувалася і зміцнювалася дружба між героями. Геймплей в проекті зводиться до вирішення просторових головоломок і подолання перешкод на просторах засніженого Фрельйорда. Song of Nunu вийде в 2022 році на ПК (Steam, GOG, Epic Games Store), PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X, Series S і Nintendo Switch.

CONV/RGENCE: A League of Legends Story

Під цим іменем ховається екшен-платформер від студії Double Stallion. Проект присвячений пригодам юного Екко в місті Заун. Користувачам належить подорожувати по локаціях, шукати секрети, прокачувати героя і битися. У битвах можна застосовувати різні вміння, включаючи перемотування часу — фірмову особливість Екко в League of Legends. CONV / RGENCE з'явиться в 2022 році на ПК (Steam, GOG, Epic Games Store), PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X, Series S і Nintendo Switch.

Hextech Mayhem: A League of Legends Story

Таку назву отримав ритмічний раннер від Choice Provisions, відповідальної за Runner3 і Tharsis. У грі потрібно в ролі Зіггса влаштувати хаос на вулицях Пілтовера. Користувачам потрібно проходити рівні і здійснювати різні дії в такт мелодії. Hextech Mayhem вже вийшла на ПК (Steam, GOG, Epic Games Store) та Nintendo Switch.

Автор: Назар Степорук