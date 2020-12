Акція обмежена за часом і триватиме лише добу.

Портал Humble Bundle влаштував безкоштовну роздачу GOG-ключів гри Seven: Enhanced Edition. Це розширена версія ізометричного рольового стелс-екшену Seven: the Days Long Gone. Акція закінчиться 9 грудня о 20:00.

До видання Seven: Enhanced Edition входить доповнення Drowned Past. Воно додає до гри нову сюжетну лінію, нові локації, персонажів та предмети екіпірування.

Отримати Seven безкоштовно можна на сторінці гри у Humble Bundle.

Трейлер Seven: Enhanced Edition

Детальніше про Seven: the Days Long Gone

Seven: the Days Long Gone – це ізометрична рольова гра, дії якої розгортаються в постапокаліптичному світі.

Гравцям належить взяти на себе роль майстра-злодія на ім'я Таріел.

В ігроладі є елементи паркуру, а головна особливість полягає в непомітному проходженні рівнів.

Оригінальна гра вийшла на ПК в 2017 році. А розширене видання випустили в 2019 році.

Нагадаємо, на іншому цифровому майданчику, Epic Games Store, до 10 грудня можна отримати безкоштовно інді-гру Cave Story+.

Автор: Сергій Коршунов