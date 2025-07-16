Крім того, зникла можливість переглядати профілі інших користувачів.

Rockstar тихо прикрила Social Club, платформу, до якої десятиліттями були прив'язані GTA, Red Dead Redemption та інші ігри студії. Тепер при переході за посиланням socialclub.rockstargames.com гравців автоматично перекидає на основний сайт Rockstar.

Разом із цим зник доступ до профілів, медіа та стрічок користувачів. Фото, відео, досягнення та інші деталі, якими раніше можна було ділитися - більше недоступні.

З усього функціоналу залишився лише список друзів, але і там тепер не можна подивитися, хто у що грає, який у кого прогрес тощо.

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Згадки Social Club почали зникати з сайту студії ще наприкінці 2023 року, що тоді вже навело фанатів на думку про швидке закриття або перезапуск сервісу. З огляду на те, що GTA 6 вийде в 2026 році, схоже, Rockstar просто розчищає поле під нову екосистему.

Раніше ми розповідали, що чинний розробник Rockstar розповів про долю Red Dead Redemption 3. Наразі компанія повністю зосереджена на GTA 6.

Крім того, нещодавно колишній співробітник Rockstar розповів сюжети старих скасованих версій GTA 6. Усього було 3 сценарії, але в компанії їх порахували занадто похмурими.

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